丈人拉布條罵女婿的小三 法官相挺判誹謗無罪

2019-02-13 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄一對老夫婦不滿當代課老師的楊姓女婿與同校李姓主任外遇，前年11月到李女任職國中門口拉白布條「XXX和有婦之夫去摩鐵開房間」，警方到場驅趕才離去，李女也反控老夫婦誹謗罪。橋頭地院認為，李女為公務員，卻與具職務上利害關係的楊上摩鐵，有不正當往來，與公共利益有關，判無罪，仍可上訴。

先前判決指出，老夫婦的女兒在2014年底結婚，但楊姓夫婿在國中擔任代課老師時，外遇同校李姓女主任，2017年6月間楊和李女被發現有親暱互動，還在外開房過夜，同年9月，元配追到汽車旅館抓姦報警，告兩人通姦罪，證據不足不起訴，但另提民事求償，一審判楊、李女共要賠償50萬元，仍上訴中。

老夫婦對李女行為很不諒解，便委託人印製白布條，「XX國中XX主任XXX和有婦之夫去摩鐵開房間」，2017年11月3日趁放學時間，老夫婦就到校門口拉白布條，警方到場才罷休離去；李女事後怒告誹謗，老夫婦偵訊時供稱「要保障女兒婚姻」、制止李女不要再跟女婿來往，委任律師也稱與公共利益有關。

法官認為白布條內容屬實，但曝光學校、職銜，李女名字也僅遮蔽其中1字，很明顯讓人知道所指是誰，內容也讓人聯想她私生活不檢點，老夫婦有誹謗意圖。