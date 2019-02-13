記憶遺留在5年前 老婦深夜尋親弟迷途高雄

2019-02-13 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



古姓婦人5年前與家人從新北汐止搬到高雄小港，由於年老記憶衰退，誤以為自己還住在新北，前天深夜獨自攔下計程車，向司機稱要坐到「八德路」找弟弟，沒想到卻因此迷途在市區街頭，司機只好將古婦載到派出所請員警協助，員警查了古婦資料越看越眼熟，竟發現她竟是自己5年多前在汐止服務時的轄區里民，很快就通知上古婦的女兒前來接回母親。

黃姓計程車司機（52歲）前天深夜3點多，帶著古姓婦人（65歲）走進高雄新興警分局中山所，稱自己在小港區某便利商店前遭古婦攔車，她上車後僅表示要到市區「八德路」找弟弟，但司機將她載到高雄市區的八德路後，古婦卻忘了弟弟是居住八德路的哪個位置，只好將古婦載到派出所請警方協助。

警方表示，當時婦人對自己的居住地、與誰同住及身分證號碼都說不出來，員警蔡宗穎研判古婦應是年老而走失，隨後在她袋子內找到一張記名一卡通而得知婦人身分。

蔡姓員警看到古婦姓名後，對她越看越眼熟，直到聯繫上古婦住在小港的女兒（44歲）後，才確認古婦是蔡姓員警5年前在新北汐止警分局服務時的轄區里民，員警感嘆，沒想到隔了多年，會用這種方式與300多公里外的前轄區里民相逢。