年輕工程師與13歲少女之戀 賠200萬元獲緩刑5年

2019-02-13 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



30歲的楊姓工程師在網路聊天室認識年僅13歲的少女「小玉」，利用少女對愛情充滿憧憬，帶她去摩鐵嘿咻，經少女的母親發現報警查獲，楊犯後坦承犯行，並願賠償200萬元，台中地院認定他犯後有悔意，今天依妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

合議庭審酌，楊男利用少女對愛情充滿憧憬，身心發育未臻成熟，欠缺性行為之自主同意能力，竟未控制自身生理衝動，為滿足他的性慾，於未違反被害人的意願，與少女發生2次性行為，嚴重危害少女的身體發展及日後之男女感情觀念。

不過，楊男事後業與少女及其父母成立調解，並願賠償少女200萬，目前已賠償給付130萬元，另外70萬元分期賠償，合議庭認定他有悔意，以他因一時失慮，致罹刑章，經此偵審科刑之教訓後，當知所警惕，無再犯之虞，因此宣告緩刑5年。

判決書指出，楊男與少女「小玉」，於107年2月間透過網路聊天室認識後，知悉她年幼對愛情充滿憧憬，去年3月3日下午，駕車載她到位台中市樺品居汽車旅館房間休息期間，在未違反她的意願下，與少女發生性關係。