告三立求償500萬下月6日宣判 陳佩琪一度哽咽淚灑法庭

2019-02-13 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿三立電視台節目「54新觀點」質疑柯的財產申報不實，帳戶內有2000多萬來源不明財產，要求道歉未獲回應，提起民事訴訟要求三立、節目主持人陳斐娟、來賓曾勁元連帶賠償500萬元，並在三立官網刊登道歉啟事3個月。台北地方法院今天辯論終結，法官諭知3月6日上午11點宣判。

陳佩琪今天親自出庭，她庭上表示，柯文哲多次公開說明，家中財產有三分之一至二分之一是她賺來的，且結婚第一天就將存摺、印章交給她處理，就連柯文哲2014、2018年參選市長時，財產申報書也是她寫的，她當然有權利提告。

她說，台北市長柯文哲是名人，她也百分之百贊同柯的財產是可受公評之事，但可受公評並非可受污衊，三立完全沒有找她求證，就製播污衊的節目，事後才想找她上節目澄清，宛如在她身上潑一桶又髒又臭又黑的糞水，等到對方生氣了，才叫她自己提水上節目洗乾淨，而且是要她在柯黑名嘴面前洗乾淨，她完全無法接受。

陳佩琪說，柯文哲2014年參選市長時，因為澄清需要，將稅單證據公開在記者會上，兩人收入未稅前一年約750至850萬元，以一年平均800萬元來算，30年共有2億4000萬元，稅後約2億元，期間她拿8000萬元購買不動產，若以節目上指控兩人有2200萬元財產，再除以30年，夫妻兩人一年有70、80萬可動支財產，「難道不合理嗎？」

她哽咽地說，對她個人而言，醫療工作十分忙碌，大約一周瀏覽一次柯文哲在媒體上的報導，她上網看到三立節目時，剛好是她父親過世2周年，父親生前以女兒和女婿為榮，都說醫師是救人濟世的職業，而她也在職場上獲得成就感，「不懂為什麼要被污衊？」而她也有替公益基金會代言，或事後看診，也會擔心基金會、病患家屬會不會認為她賺黑心錢？小孩是否會遭人指點？

陳佩琪說，她30年來沒有請過傭人，家務事親力親為，她不敢說自己勤儉持家，但她不容許遭節目污衊；若節目握有夫妻兩人財產不實的證據，大可以向監察院檢舉或提告，但節目卻選擇在柯文哲二度參選市長時，才播出不實言論含沙影射，「照三餐、睡前宵夜、飯後甜點打我們」。

三立電視、陳斐娟今天委任律師到庭，指出陳佩琪提告當事人不適格，且節目內容並無侵害陳佩琪的名譽；曾勁元委任律師也說，名譽權有專屬性，節目內容是指柯文哲，並不是陳佩琪，當然不涉及陳佩琪的名譽。