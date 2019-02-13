臉書上罵人「87」 酸民判賠1萬且須道歉

2019-02-13 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



梁姓女子1年多前與徐姓男子網路上口角論戰後，張貼「…我身邊沒有這種87…」，台南地院判梁女賠1萬且須公開道歉。圖／本報資料照 分享 facebook

「87」兩個字是網路上流行用語，意指「霸氣」或「白癡」，然而，梁姓女子1年多前與徐姓男子網路上口角論戰後，張貼「好加在，我身邊沒有這種87，不然我可能送他上山頭過明年清明了」等文字，徐認遭影射「白癡」，一狀告上法院，梁女辯稱是口頭禪，沒有侮辱對方之意，不被法官接受，判賠1萬元且應在「我是新市人」臉書社群上公然道歉。

檢警調查，梁女於2017年6月間上網，因與徐對話過程中有言語衝突，張貼「好加在，我身邊沒有這種87，不然我可能送他上山頭過明年清明了」等文字，引發徐的不滿。因徐以本名為臉書帳號，網友可自兩人對話中，且從留言前後文內容可知，連結梁女所指「87」（意指白癡）是徐，足以貶損其人格社會評價。徐提告刑事附帶民事訴訟。

梁女說，確實在臉書上張貼上述文字。她辯稱，「87」這2 個字一直以來都是她的口頭禪，她沒有要侮辱對方之意，否認公然侮辱。

台南地院認為，「87」是近年網路使用者間甚為流行的網路用語，意指「霸氣」或「白癡」，常見於如臉書、部落格、PTT 或LINE等網路通訊領域。然而，梁女與徐口角衝突後，在個人臉書發表上開言論，使不特定瀏覽徐臉書的網友，得以連結其所稱「87」意指「白癡」，在影射徐。同時，梁女在偵查中承認「所以人家看到你PO『我身邊沒有這樣87』這句話是否可以聯想到在指徐？）可以」。

台南地院認梁女犯公然侮辱罪，處罰金2000元，另在民事部分，院方判梁女賠1萬元，並應在「我是新市人」的社團臉書上公開道歉，可上訴。