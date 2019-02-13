阿帕契事件翻版？ 少校偽簽偷帶朋友進601旅看飛機

2019-02-13 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



2015年陸軍601旅爆發時任副隊長勞乃成中校違反規定，私自帶藝人李蒨蓉等進營區參觀高度機密的阿帕契直升機機棚，引發軒然大波；未料2017年6月28日，同單位莊姓少校為讓許姓友人參觀飛機，竟偽簽中校副營長姓名，讓許順利入營，檢方偵結依陸海空軍刑法起訴偽造文書起訴莊男。

檢方調查，莊男（34歲）2015年12月起在陸軍航空第601旅通用直升機營擔任少校副連長，他明知會客申請需依核決權限區分，依序向上呈給所屬單位長官，旅部及科組還有高勤官查驗。

但他為了方便許姓好友能進入營區參觀飛機，卻私自在進入營區生活區會客申請單的審查意見欄內，偽簽上級中校林姓副營長名字，再拿該申請單呈給政綜科保防官、高勤官申請通過。

結果當天在莊的帶領下，許男順利進入601旅龍城營區，但正打算要觀看成軍典禮時，營內的安全人員認為有異，上前查看就發現違規，隨即將許驅離，並由憲兵隊將莊姓少校依法送辦。

檢方訊時，莊坦承不諱，遭偽簽的林姓中校也出面指證，另相關文件也被扣案，檢方原任莊坦承犯行、態度良好，偵結予以緩起訴處分，經檢察官職送交再議，高檢署認為不妥發回續行偵查。