「補助電暖爐」 里長候選人想溫暖長輩險涉賄

2019-02-13 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



「當選里長，里民年紀達，每戶補助一台電暖爐」，一紙競選文宣讓基隆市安樂區黃姓里長候選人捲入買票行賄風波，被檢舉意圖影響里民投票意願，但黃姓里長候選人頻喊冤，稱只是想替里內老人爭取電暖爐補助，不知涉及賄選。案經基隆地檢署偵結，認定黃姓里長候選人無主觀行賄犯意，全案獲不起訴處分。

警方指出，黃姓里長候選人在去年10月28日至11月14日間，發送印有「當選里長，里民年紀達，每戶補助一台電暖爐」等文字的競選文宣給里內選民，認為黃姓里長候選人涉犯公職人員選舉罷免法，有行賄買票嫌疑，全案送基隆地檢署偵辦。

黃姓里長候選人到案偵訊時坦承發送文宣，但堅決否認賄選，並辯稱是因參選時與旁人聊天，聽聞可爭取補助老人電暖爐，讓里內老人免於受寒，但自己不擅使用電腦，於是委託他人代為書寫、印製，當時並不知道里長補助款不包括補助電暖爐。

蕭姓證人也證稱，他曾與黃姓里長候選人聊天時提到，里內老人多，希望政府看能不能補助70歲以上老人申請電暖爐；黃姓里長候選人聽了非常認同，蕭於是協助在競選文宣上印製「電暖爐補助」等相關文字。

蕭姓證人稱他的原意是希望爭取政府補助，或請議員在議會爭取，但並不知道里長補助款並不包含補助電暖爐這項目。