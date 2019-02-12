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賣光走私海鮮獲無罪 高雄漁船再遭起訴

2019-02-12 22:37聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄籍「明昇鴻號」漁船涉走私花蛤等海鮮8500多公斤，葉姓輪機長及黃姓船長雖獲判...
高雄籍「明昇鴻號」漁船涉走私花蛤等海鮮8500多公斤，葉姓輪機長及黃姓船長雖獲判無罪，檢方認為兩人涉嫌在偵查期間賣掉扣案證物，雄檢依犯妨害公務罪嫌起訴。圖／報系資料照
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高雄籍「明昇鴻號」漁船前年被控從大陸走私花蛤8500多公斤，但葉姓輪機長及黃姓船長皆否認，全案偵查期間，海巡署請他們代為保管花蛤，葉、黃卻涉以1萬5000元全數賣出，導致高雄地院因罪證不足判兩人無罪確定，但葉、黃私自賣掉證物行為，雄檢另依犯隱匿公務員職務上委託第三人掌管之物品罪嫌，提起公訴。

檢方先前起訴指出，葉姓男子擔任「明昇鴻號」漁船輪機長，僱用黃姓男子為船員兼掛名船長，2016年11月26日自高雄港中和安檢所報關出港後，航行至大陸福建省某港口，買櫻桃寶石簾蛤及花蛤共8502.97公斤，2017年1月13日下午16點多返港時，在旗津漁港被海巡人員查獲。

全案依違反懲治走私條例、台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴，但葉、黃皆否認，辯稱是以船上耙具捕撈所得，至於未開啟航程紀錄器，是因不須領取政府補助漁業用油。

高雄地院合議庭審理時，發現海巡署將扣案證物委託葉、黃保管，卻在案發同月就被賣掉，因櫻桃寶石簾蛤或等邊花蛤依法重量要超過1000公斤，才屬管制物品，但當時僅秤總重為8502.97公斤，個別重量不得而知，加上沒有航程紀錄器佐證，判2人無罪，全案未上訴確定。

葉姓及黃姓男子辯稱因花蛤為活體會壞掉，就賣出作為飼料，合議庭要求檢方另外究責。雄檢再分案偵辦時，葉辯稱沒有海巡人員電話，黃則辯海巡沒要求保管，但兩人有簽立代保管單，認定涉犯妨害公務罪嫌。

海巡署走私妨害公務
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