百人地檢署聲援「館長」 李婉鈺：不知道演哪齣

2019-02-11 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



網路紅人「館長」陳之漢前新北市被議員李婉鈺指控妨害名譽，新北地檢署今傳他開庭偵訊，地檢署聚集上百名聲援者，讓館長為之感動，不過李婉鈺指出，館長知道今天沒有她在就在那邊演戲、亂放砲，真的看不懂，呼籲館長停止演戲，要演找別人演，她沒興趣演這「爛劇」。

李婉鈺說，館長一路以來都很惡劣欺負人，從她選舉的時候亂到現在，事情是他們自己惹出來，根本不是她沒有去上館長直播節目而罵人，是對方還沒回應、館長助理說要等回應時，媒體卻已經報導，她被拿去炒新聞，才不高興罵很差勁。

李強調，館長開了3、4次直播辱罵她，館粉也一直在公開臉書、私訊，用很難聽的文字羞辱她，她從選舉的時候做錯一件事，就是跟館長示好，當時不想惹事還拜託朋友，只要他在直播上講是誤會，大家都是好朋友，不要去她那亂罵人，就不會提告。

李婉鈺說，但館長不僅沒有收手，還繼續開直播說「喬三小」，因為館長直播是為了收看率、有新聞、有錢可以賺，但她沒有這樣的平台，館粉一直被他誤導而罵她，還說她是神經病，沒上直播就罵館長，也太大牌、什麼民意代表，已造成她選舉很大的影響。

李說，她分享了很多政績、辛苦做的影片，但館粉用很難聽的字眼講些有的沒的，支持她的人每天看到這些很不舒服，吿他是因為只有司法可以還她清白、公道，因為她怎麼解釋，大家都沒有在聽，館粉根本就是失去理智，只好用公正單位把所有事情釐清。