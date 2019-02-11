女經理恐嚇生技業者 槍林彈雨」 遭判拘役20日

2019-02-11 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹知名渡假勝地九華山莊因欠税遭法務部拍賣，一家生技公司委任法務前去了解，但九華山莊周姓女經理為阻止這家生技公司進場投標，竟發送含有「黑道」、「槍林彈雨」等恐嚇文字給對方，遭生技公司負責人提告。新竹地院法官認為，周女犯行明確，依恐嚇危安罪判拘役20日。

判決指出，九華山莊負責人因積欠稅金，導致名下九華山莊遭法務部執行署拍賣，北台灣牛樟園公司黃姓負責人得知拍賣消息，派出劉姓法務人員前往九華山接洽，了解實際經營狀況。周女擔心未來工作不保，向劉男表達希望北台灣牛樟園公司能退讓，不要進場搶標，未獲該公司同意，周女竟用LINE出言恐嚇，要求對方退出標案。

周女傳出的內容包含，「九華～我篤定他不可能易主！依大老闆的個性，即使我方力守不住，他也寧為玉碎不為瓦全！更何況，已有金主要強力介入此案，狠撈一筆，又怎麼會有力守不住的情形？金主巴不得貴方進場拍定。套用XXX縣長曾跟台中某黑道大哥說的話～你有錢就去別的地方發財，幹麻要跟老徐過不去？九華你即使吃的下，你也吞不下，台中黑道最後未強行進場，否則 ，一場槍林彈雨恐怕是避免不了…」等文字傳給劉男，要求轉告牛樟園公司的黃姓負責人，黃因而心生恐懼，報警處理。

周女向法官表示，「那只是講述別人的事情跟劉男聊天的話而已」，否認出言恐嚇，也說沒有叫劉男轉告對方，「如果一般人有心生畏懼，應該會趕快收手，且告訴人也沒有降價賣債權及報警，可見告訴人並未心生畏懼」。

法官調查發現，周女知道劉姓法務是代表黃男出面洽談九華山莊標案債權買賣事宜之人，相關訊息也是藉由劉男傳達給黃男，因此法官認定周女的辯詞是卸責之詞，不足採信，因此法官依恐嚇危安罪判處拘役20日，易科罰金2萬元。