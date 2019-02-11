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「館長」出庭後秀肌肉與粉絲合影 大讚檢察官辦案認真

2019-02-11 17:04聯合報 記者陳俊智╱即時報導

網路紅人「館長」陳之漢因為直播節目邀請來賓問題惹議，被前新北市議員李婉鈺指控妨害名譽；他今天下午到新北地檢署應訊，現場聚集上百名聲援者力挺。對此，他託人發放300件T恤給熱情粉絲，稍早步出地檢署，第一件事就是跟粉絲說謝謝。

去年九合一大選期間，陳、李2人因為直播上節目與否發生摩擦，雙方透過臉書和直播隔空交火，由於各執一詞，最後走上司法一途；檢方傳陳之漢今天出庭應訊，他上個月15日直播時號召網友「來熱鬧一下」，昨天晚上又在臉書粉絲專頁發文「明天大家別來阿，怕被說閒話」，但還是有大批粉絲聲援，開庭前也特別留言表達感謝。

陳之漢今天下午2時40分開庭應訊，直至4時才結束。他稍早受訪表示，檢察官很認真，這麼認真的原因，應該是為了保障原告和被告雙方的權益。

陳之漢說，檢察官有問他為什麼今天那麼多人，他有回答「講過很多次，希望大家不要來，只是今天大家都很剛好，剛好在這邊路過而已」。對於妨害名譽官司，他強調自己只是在陳述事實，並指整件事是可受公評之事，只是對方不接受就告他。

陳之漢也說自己是「靠誠信吃飯」，但是現在很多人有樣學樣，就是要惹他生氣，然後他一講錯話就告，告了就賺錢，現在就是這樣。

「館長」陳之漢（中）大秀肌肉與粉絲合影。記者陳俊智／攝影
「館長」陳之漢（中）大秀肌肉與粉絲合影。記者陳俊智／攝影
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「館長」陳之漢（左）大秀肌肉與粉絲合影。記者陳俊智／攝影
「館長」陳之漢（左）大秀肌肉與粉絲合影。記者陳俊智／攝影
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「館長」陳之漢（右）大秀肌肉與粉絲合影。記者陳俊智／攝影
「館長」陳之漢（右）大秀肌肉與粉絲合影。記者陳俊智／攝影
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「館長」陳之漢（中）大秀肌肉與粉絲合影。記者陳俊智／攝影
「館長」陳之漢（中）大秀肌肉與粉絲合影。記者陳俊智／攝影
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陳之漢妨害名譽

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