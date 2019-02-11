恐慌症發作？男子國道下車換位 女友目睹他遭多車輾斃

2019-02-11 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



國道一號北上台中路段今晨發生一起死亡車禍，韓姓男駕駛（49歲）5點多行經184公里處時，疑車擦撞內側護欄後，將車開到路肩停靠要與副駕駛座女友換位置，他下車後卻遭後方來車撞上，且陸續有多車開上前，造成韓男被輾斃且身首異處，事發後同車的女友驚魂未定，直到中午才製作筆錄。

警方指出，死者應遭多車輾過導致全身多處被壓碎，救護人員獲報到場已無力處理。乘客陸姓女子（56歲）事發後嚇到痛哭、語無倫次，她指出，男友原本到彰化接她準備返回台中住處，兩人行經國道時，男友疑似恐慌症發作撞上內側護欄，她趕緊伸手握住方向盤，讓車輛滑行到路肩，兩人在車上休息大約3分鐘，她還是認為不妥想和男友換位置開車，男友開車門下車時，她在車內從副駕駛座移動到駕駛座上，卻聽到門外「碰」的一聲，之後多車經過外側車道，她完全來不及反應。

陸姓女子說，男友被撞後看到後方陸陸續續約有10輛車經過，大小車都有，其中一輛小車經過停靠路肩位在他們車子前方一會兒就離開，但她不知道是否就是肇事車輛，立即打110報警。