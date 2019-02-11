嘉檢新首長上任 繆卓然：給檢察官更多辦案武器

2019-02-11 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義地檢署檢察長繆卓然近日走馬上任，他在法界服務近30年，承辦過許多矚目案件，對於新挑戰的期許，他說，會給檢察官更充裕的辦案自主空間與武器資源，讓檢察官將心力放在重大矚目案件。

54歲繆卓然出生在桃園，政大法律系畢業，司法官訓練所第30期結業，曾在金門地院、士林地檢署、台北地檢署、高檢署、法務部等單位服務，辦案實務經驗豐富。

繆曾參與過的矚目案件包括陽信銀行違法放貸案、台北榮總密帳案、故宮博物院改建工程弊案等，繆辦案心思細膩、嚴謹，態度沉著冷靜。

繆的另一半李蕙如和他是政大法律系同學，李目前在法務部行政執行署新竹分署當分署長，兩人育有一女，就讀大學2年級。繆相當孝順，事母至孝，據聞幾年前就有機會外派升任檢察長，考量母親身體因素婉拒。

嘉義地檢署去年底至今年初，陸續有2名檢察官離職，轉任律師。繆認為，如何改善、提升檢察官工作環境，除從制度上著手，最根本作法是激發檢察官的辦案熱情，為檢察官工作減壓，給予更多辦案的資源及力量，讓檢察官沒有後顧之憂。

談到與縣市政府、警察局等治安夥伴機關的合作關係，繆表示，近年兒虐、酒駕害命等案件受到社會關注，如何降低酒駕案件發生率，透過其他行政力量協助酒癮者戒治等，都是未來工作重點。