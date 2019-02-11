人妻婚後被伴郎拐跑 老公聲聲淚訴喚不回

2019-02-11 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園1名人妻結婚2年多，卻被當時的伴郎拐跑，還帶著1歲多的兒子和他同居，2個多月來遲遲不肯回家，先生和婆婆苦勸但她都不肯出來面對，老公只好向法院訴請離婚，開庭時老婆也未到庭陳述意見，院方認為她已無維持婚姻意願，也未盡母職，判准2人離婚。

先生指出，和老婆2016年7月結婚育有1名兒子，起初婚姻幸福一家和樂，未料妻子後來和他們結婚時的伴郎往來密切，去年5月伴郎的妹妹藉故來找她，結果老婆帶著兒子出門就不肯回家，後來朋友還目睹妻子和伴郎一起手牽手逛街，並錄影傳給他看。

先生還說，母親得知後到伴郎的公司探詢，在對方陪同下到賓館找到妻子，未料她一見婆婆就和伴郎搭計程車逃跑，又隔了幾個月媽媽再度尋人，赫然發現媳婦已和伴郎同居在公司宿舍，而且表明不願意回家，也同意讓婆婆把孫子帶回去。

他認為，妻子顯然不履行夫妻同居義務，並存心遺棄配偶及未成年子女，雙方婚姻已有難以維持重大理由，因此向法院訴請離婚；對此，其妻子未到庭陳述意見，也沒有提出任何書狀理由。