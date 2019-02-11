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法院院長、檢察長要還女兒2382萬？ 婦騙錢判1年4月

2019-02-11 12:19聯合報 記者王宏舜╱即時報導

婦人李云珠2013年起陸續向胡姓婦人借款，為了拖延還款期限並借「更多的錢」，她偽刻「士林地方法院院長林俊益」、「士林地方法院檢察長林朝松」印章，拿出「切結書」謊稱兩人將在2015年2月13日還女兒2382萬元；胡婦以為李婦有能力還款，再次出借，事後才知被騙。新北地院依行使偽造公文書罪判李婦1年徒刑，高等法院改判為1年4月徒刑，沒收178萬餘元不法所得。

林俊益2015年出任大法官，而林朝松去年從花蓮高分檢檢察長一直退休，兩人名義無端遭冒用。

李云珠和胡姓婦人為舊識，2013年3月起陸續以5千、1萬元等金額向胡婦借款，之後為表現自己有還款能力，2014年到新北市中和區民治街一家印章店，偽刻時任士院院長林俊益、士檢檢察長林朝松的印章，再請朋友登打一張「切結書」，蓋上林俊益、林朝松印章，指他們將歸還女兒2382萬元。

胡婦信以為真，她共出借65次，借了李云珠178萬5700元，但始終討不回欠款，氣得報案。新北地檢署依行使偽造公文書、詐欺取財罪起訴。新北地院認為李云珠假藉公務機關之名，利用胡婦對於公務機關公正形象的信賴詐取金錢，行為不可取，判她1年徒刑。

檢方認為刑法第216條、第211條行使偽造公文書，最輕本刑為1年以上7年以下有期徒刑，李云珠詐騙次數高達65次，一審卻只判刑1年，量刑過輕，因此上訴。高等法院認為檢方上訴有理由，但李婦拿出蓋有士院院長、士檢檢察長印文的公文書，高院認為目的只是要使胡婦相信她有還款能力，並無冒用院長或檢察長名義「使告訴人遵守公權力之要求」，且胡婦也不是為避免自身違法而遭詐騙，不構成加重詐欺取財罪。

高院認為，李云珠在一審時曾同意先還100萬元，但卻沒給，二審審理時又承諾在2018年12月中先還60萬元，但也食言，改判她1年4月徒刑。

婦人李云珠為了向胡姓婦人借款，竟偽刻「士林地方法院院長林俊益」、「士林地方法院檢...
婦人李云珠為了向胡姓婦人借款，竟偽刻「士林地方法院院長林俊益」、「士林地方法院檢察長林朝松」印章，謊稱兩人將還女兒2382萬元；胡婦信以為真，陸續出借65次、共178萬餘元，卻討不回來。記者王宏舜／攝影
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詐欺偽造文書

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