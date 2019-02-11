送700元蘋果禮盒給選民 桃市議員劉茂群涉賄被起訴

2019-02-11 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



劉茂群（右2）涉嫌指示呂姓助理送蘋果禮盒，雙雙被依違反選罷法起訴。圖／報系資料照 分享 facebook 桃園市議員劉茂群去年大選前，涉嫌委託呂姓女助理到八德區社區贈送價值700多元的蘋果禮盒，檢調去年10月發動3波行動，率續約談近30人，並到劉住家搜索、扣押證物，訊後依選罷法諭知劉25萬元交保，檢方經多個月偵結，認為劉犯嫌明確依法起訴，也已於去年底將她向法院提當選無效之訴。

檢方調查，劉茂群（58歲）去年6月6日先花了2萬8000元相水果行買了39盒蘋果，當天下午6點多指示呂姓助理（38歲），假託祝賀社區管理委員當選為由，到八德區陸光四村社區發送價值700多元的蘋果禮盒，過程中呂並尋求各選民要支持劉。

檢方發現，呂女後續又多次約出選民，送蘋果禮盒時身穿劉茂群服務處背心，也會遞上印有劉服務處的名片，而選民如果無法立即聯繫上，呂就會親自送達並留言告知領取，但也有選民面對送禮時當面拒絕，但呂仍堅持將禮盒放在門口就離開。

檢方去年10月26日先約詢呂，訊後認為嫌疑重大聲押獲准，另8位選民則請回；30日、31日再發動搜索，陸續約詢28位選民、水果商人等，並到劉茂群家中扣押相關證據等，訊後預知劉25萬元交保。劉、呂均矢口否認行賄，劉辯稱有交代呂不可以提到選舉，但呂有講是她自己1人的行為。

檢方認為，近年選舉激烈，候選人為求當選相競提早各種活動，所以常在選務機關法部選舉公告或當季參選前，就對有投票權人行賄，若相關法令無從加以規範處罰，無異鼓勵賄選者提前為之，所以縱使行賄時尚未發布選舉公告、未登記，犯罪要件就已構成。

起訴指出，劉、呂贈送價值700多元蘋果，顯然是以經濟實惠之物賄求、影響投票人投票意向，惡化選風、破壞選舉，且訊後空言否認，意圖飾詞卸責，犯後並無悔意，依法起訴2人，建請從重量刑。

劉茂群事後在當時桃園市長候選人陳學聖、黃國園黨部主委于北辰陪同下開記者會，表示自己多年來都會送禮祝賀，因適逢選舉還特別交代助理「不要提到選舉」，懷疑有人刻意抹黑，也質疑桃園地檢署用不周延事證，發布影響選情新聞，更批是東廠再現、抓小放大。