前縣議員2度潑桃市議員熱湯 檢起訴建請求加重其刑

2019-02-11 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園前縣議員吳寶玉於去年8月29日桃園市議會總質詢最後1天，因不滿現任市議員詹江村曾在網路直播提到她名字，直接在議會餐廳拿熱湯2度朝詹潑灑，雙方引爆衝突，當時就連市長鄭文燦、議長邱奕勝也都在餐廳用餐，詹不甘受辱對吳提告，檢方偵結，認定吳犯嫌明確依傷害罪嫌起訴她。

檢方調查，當天中午12點多，吳寶玉（58歲）因不滿詹江村之前在網路直播時提到她名字，當天在市議會餐廳時發現詹坐著用餐，就拿熱湯從他頭淋下去，詹立刻身轉過頭，吳就再盛第2碗熱湯直接潑詹的臉。

詹江村當時說，自己用餐到一半，吳寶玉突然繞到他後面，冷不防在他頭上淋油湯，接著又拿裝熱湯的碗潑向他臉，並直言「當時沒人制止吳」，眼看對方要再潑第3次，他才反擊朝吳揮打一拳，對方踉蹌倒地。

而當時市府各局處官員、議員均目睹，就連市長鄭文燦、議長邱奕勝也在餐廳用餐，但並未和詹、吳同桌；詹江村因遭受暴力且深感羞辱，事後到眼科診所治療，並提出受有雙眼輕度灼傷性角膜炎傷害診斷證明，並對吳寶玉提告。

檢方認為，吳寶玉涉及傷害、公然侮辱罪嫌，一行為觸犯2罪名，為想像競合犯應從重由傷害論處，另吳先前曾因恐嚇、賭博遭判刑，5年內再屬累犯，偵結依傷害罪嫌起訴她，建請法院加重其刑。