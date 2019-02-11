向同鄉討債被挑釁 越南移工嗆：台灣人我都敢砍了

2019-02-11 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



越南移工范庭和不滿同鄉的黃仲雄借錢未還，夥同友人黃文財取走黃仲雄口袋內現金1萬4300元，被害人挑釁 「你敢拿我錢，最好記住我的臉」，范用腳踹被害人的臉，恫嚇稱「台灣人我都敢砍了，更不用說是你」，事後雙方調解成立，台中地院今天依強制罪將范庭和判刑2月、判黃文財3月，得易科罰金。

判決書指出，范庭和（30歲）為來台工作的越南籍人士，因不滿同為越南籍的黃仲雄先前曾向他借款而遲未歸還，遂於106年6月9日晚間，夥同越南籍友人黃文財一同前往位在台中市太平區太平路某巷內，見黃仲雄騎乘自行車返回後，將黃仲雄攔下。

范庭和阻擋黃仲雄去向，並擅自取走黃仲雄口袋內之皮夾及薪資袋，並將薪資袋內剩餘薪資1萬4300元取走用以抵償部分債務，再由范庭和及黃文財將黃仲雄圍住，使黃仲雄蹲坐在圍牆邊商討其餘債務之解決方式。

商談過程中范庭以右腳踹踢黃仲雄頭部，又因黃仲雄表示尚有生活費需求而要求范庭和返還款項，范庭和遂將4300元拿給黃文財轉交給黃仲雄。

然黃仲雄表示要拿回全部1萬4300元款項，引發范庭和不滿，乃再將黃仲雄手中4300元取回，疑因黃仲雄向范庭和出言挑釁「你敢拿我錢，最好記住我的臉」，范庭和遂出手毆打黃仲雄之臉部，並以腳踹踢黃仲雄頭部。