親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

開工了！未來一周天氣 一張圖看出「南北大不同」

陳意涵喜獲麟兒「小初」 拼圖玩完秒生

林益世申請外役監服刑 矯正署3月審查

2019-02-10 15:14中央社 台北10日電

行政院秘書長林益世因財產來源不明罪判刑2年定讞到台北監獄服刑，他上個月申請外役監服刑，矯正署今天說，3月邀集外部委員開會進行審查，是否過關屆時才有結果。

林益世被控在立委任內，協助地勇公司爭取中鋼持股的中聯公司轉爐石契約及其下游中耀企業爐下渣契約，收受地勇負責人陳啟祥新台幣6300萬元，又在秘書長任內索賄8300萬元，另有1580萬元財產來源不明。

最高法院去年8月底以判決理由不備等為由，將收賄6300萬元部分發回更審，僅就財產來源不明罪部分，判刑2年定讞；林益世被控索賄8300萬元，連同洗錢部分，判決無罪定讞。林益世去年9月底發監到台北監獄服刑，至今服刑逾4個月。

台北監獄祕書蔡俊宏受訪表示，其實只要符合資格的收容人都可在規定的時間內提出申請；林益世表現正常，未從事任何勞務工作，台北監獄在上個月收到林益世提出的外役監申請後，已經完成相關資格審查，並將所有符合資格的申請人資料送交到矯正署。

蔡俊宏表示，矯正署在收到資料後，會再次進行資格確認，並召集相關外部委員進行遴選審查會議，最後才會通知相關單位通過審查的收容人選。

矯正署官員指出，依照流程，收容人1月提出申請，2月資料回到署裡彙整後，9月邀集外部委員開會，進行相關審查，是否過關屆時才有結果。

林益世監獄行政院
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

先生住院妻探視 竟見別的女人在照顧

2019-02-10 13:34

罵女教授「貪贓學閥」 興大前研究生判賠6萬

2019-02-10 10:32

婦離家18年忽返家 「小王死了」

2019-02-10 00:06

高雄老字號小吃 鴨肉珍兄弟爭「起家厝」

2019-02-10 00:01

父外遇離婚、兒不管父子情了 討還祖父贈地

2019-02-09 20:10

人妻離家18年小王過世才返家 夫訴請離婚還要她賠20萬

2019-02-09 19:34

中油招考舞弊93分重考變26分 遭解僱提告敗訴

2019-02-09 18:13

高雄老字號小吃店「鴨肉珍」 兄弟為起家厝鬧上法院

2019-02-09 12:20

發現老公與越南女性愛影片 正宮提告小三被判刑

2019-02-09 08:57

他讓女高中生懷孕產子被判刑 付了奶粉錢獲緩刑

2019-02-09 08:55

莽夫為友助拳出人命 判重刑還連帶要賠389萬

2019-02-09 08:29

肇逃罪是惡法？駕駛無責仍被判刑

2019-02-09 00:30

路上車倒 旁車都有挨告風險…法界建議修法

2019-02-09 00:30

自保之道…車禍報警 人離開現場要備案

2019-02-09 00:30

判決書用詞艱深像天書 雲端辭典解惑

2019-02-09 00:30

書類硬用白話文 法界：不見得較精簡

2019-02-09 00:30

大潤發不滿員工請病假去環島 法官判解雇無效

2019-02-08 15:03

難過年了！哈拉內鬼得賠6711萬 一年光利息就335萬

2019-02-08 08:59

少年法庭法官：非行少年救一個是一個

2019-02-07 23:34

爰？ 矧？判決書艱深 可查雲端辭典解惑

2019-02-07 12:00

法界籲修法 肇事逃逸去掉刑期「1年以上」

2019-02-07 12:00

避免莫名惹「肇逃」 車禍切記報警

2019-02-07 12:00

無過失仍被判刑…肇事逃逸 多位法官聲請釋憲

2019-02-07 12:00

涉假球案逃亡4年半 吳健保被押回台

2019-02-06 23:21

台南縣前議長吳健保逃亡4年半 今押回台送入監

2019-02-06 18:41

吳健保逃亡4年嗆「司法不公」 返台第一件事想抽菸

2019-02-06 17:15

吳健保遭押解返台 移送新北地檢署

2019-02-06 15:03

與肺結核犯人關一起 前台南縣議長吳健保返台要檢疫

2019-02-06 13:38

影／初二查獲職業賭場 賭客嘆歹過年

2019-02-06 13:36

台南前議長吳健保涉假球案潛逃 今天從菲律賓押返

2019-02-06 12:29

「少一分捏十下蛋蛋」狼師逼國中小鮮肉共浴

2019-02-06 10:55

躲賭債離家14年如今中風臥床 妻提離婚獲准

2019-02-05 15:09

過年出遊ETC、停車費繳了沒？ 欠費車會被拖吊是真的

2019-02-05 14:35

玩手機遊戲害家裡被斷水斷電 老婆心死提離婚獲准

2019-02-05 12:01

墾丁飯店春節公然聚賭？ 警方：只能換獎品無涉賭博罪

2019-02-04 19:24

嗆「白目、釘在牆壁上」 消防小隊長判刑又賠錢

2019-02-04 18:58

「我一定是頭腦有洞才唸法律系」 非典型法律人再出書

2019-02-04 10:37

律師高考扣除選試科目不及格 他提告稱規則違憲

2019-02-04 10:27

調度司法警察條例該廢？／法務部：可修法避免事事找警

2019-02-04 00:16
看更多

熱門文章

中油招考舞弊93分重考變26分 遭解僱提告敗訴

2019-02-09 18:13

影／少女扮恐龍夜市挨揍晚間再現身 民眾打氣加油

2019-02-09 21:40

開大車、單親媽最讓人瞧不起？ 她嘆：我都上榜

2019-02-09 17:36

刷卡訂房「384元」包棟超便宜 他收帳單崩潰：是美金

2019-02-10 09:51

婦離家18年忽返家 「小王死了」

2019-02-10 00:06

苗栗市燒烤店起火煙霧迷漫 半個小時滅火店損人平安

2019-02-09 16:25

女學生扮恐龍挨揍 「恐龍妹」：鼻梁不知道有沒有歪？

2019-02-09 16:32

花蓮載陸客飛行傘卡電桿 一人失足墜地無生命跡象

2019-02-10 10:53

離婚男收到戶政事務所通知 方知前妻產子讓他戴綠帽

2019-02-09 21:02

影／救護車急趕要載傷患鳴笛闖紅燈 和轎車路口擦撞

2019-02-10 10:29

影／板橋瓦斯氣爆威力驚人 2樓住戶跳窗逃生全都錄

2019-02-09 16:24

高雄開春傳槍響 男背部中彈癱坐人行道

2019-02-10 12:16

魚市場員工檢舉魚貨非現撈 中市府：追查弊端送法辦

2019-02-10 11:32

誰說女生跑不動外勤？消防女力崛起 打火救災沒在怕

2019-02-10 10:00

初四偷檳榔被同夥丟包 竊賊怨「他們好沒義氣」

2019-02-09 17:28

父外遇離婚、兒不管父子情了 討還祖父贈地

2019-02-09 20:10

少女扮恐龍籌學費遭襲擊 被肉搜男子提不在場證明

2019-02-10 11:28

人妻離家18年小王過世才返家 夫訴請離婚還要她賠20萬

2019-02-09 19:34

全家遊谷關 女童穿過飯店欄杆縫隙墜谷

2019-02-09 23:53

帶陸客飛不慎卡電纜 飛行傘老闆剪繩脫困竟墜地摔死

2019-02-10 13:01

走道都血是凶殺案？ 警方調查男子因病吐血身亡

2019-02-09 19:28

收假騎機車返營擦撞彈飛 李姓上士頭部受重創不治

2019-02-09 18:37

人妻勾小王回家嘿咻 遭老公抓包2人竟直接私奔

2019-02-10 13:44

姑姪口角後警接獲姑姑報警 但見姪兒躺在血泊中

2019-02-09 18:37

無德露友廁所搭溪畔 違法電魚還嗆「你去報警啊」

2019-02-10 13:21

罵女教授「貪贓學閥」 興大前研究生判賠6萬

2019-02-10 10:32

【即時短評】台南充氣恐龍妹遭毆 曝操偶師心酸

2019-02-10 11:30

遺產分配衝突 與姪扭打姑姑殺人

2019-02-09 23:58

影／舊部落尋根摔倒刀刺入腰 空勤直升機吊掛送醫脫險

2019-02-10 12:07

「三高」中年婦家中猝死 醫師：過年作息不正常易病發

2019-02-10 12:21

公寓氣爆5傷 馬路下起「雜物雨」

2019-02-09 23:38

高雄老字號小吃 鴨肉珍兄弟爭「起家厝」

2019-02-10 00:01

夫返家遍尋不著妻 竟已墜樓身亡

2019-02-10 14:57

攀登八通關古道一男子摔傷 空勤直升機馳援救下山

2019-02-09 16:38

男子百貨公司內踹男童被PO上網 警方展開追查

2019-02-10 14:59

影／1男1女釣客漲潮受困沙洲 海巡及時救出

2019-02-10 08:53

酒後起衝突 鶯歌公園街友持刀傷人

2019-02-09 21:13

機車違停身障停車格被開單 法院撤罰：可能遭人移車

2019-02-10 14:28

23年前春節…板橋也曾發生氣爆

2019-02-09 23:41

過年搶銀樓 友人掩護還幫喊搶劫

2019-02-10 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top