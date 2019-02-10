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先生住院妻探視 竟見別的女人在照顧

2019-02-10 13:34聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南廖姓男子與妻子結婚後，被妻子指控風流成性，以開店為由獨自搬到店裡居住，缺錢花用才回家拿錢，他生病住院，妻子前往探視，竟另有女人在醫院照顧，廖妻訴請離婚；廖完全否認妻子指控，但廖子作證稱，從小由母親扶養，對父親沒有印象。法官認為，廖自行在外居住長達20年，未盡照護家庭責任，親子關係疏離，廖又多次交往親密女性，對妻子不忠，判准離婚，全案可上訴。

廖妻主張，她與先生1993年7月2日結婚，育有一子（已成年），婚後尚稱和睦，但先生個性風流於婚後不斷與其他女子交往，兩人常發生爭吵，1998年間以開店做生意為由，自行在外開設店，多數時間獨自住於店內，僅偶而缺錢花用時，才回住處向她開口拿錢。

2008年，廖因病住院，廖妻前往醫院探視，竟有一女子照顧，經交談始才知廖向該女子謊稱太太已死亡以假名與該女交往，兩人為此爭吵後，雙方協議離婚，但先生事後拒不協同辦理登記，此後廖即至新北市區生活，再與其他女子交往，未盡人夫之責，離家長年不履行同居義務，惡意遺棄妻子20年，請法官判准離婚。

廖則主張，婚後原共同居住台南，全家於10年前 搬去台北居住，妻子2年前自己返回台南居住照顧中風母親。否認缺錢時始回家向上訴人借錢，未曾與其他女子交往，未對外說太太已死亡。

台南高分院法官傳喚廖子證稱，他的印象小 時候都跟母親住在一起，國中畢業後到台北住、與父母同住、約二年之後就入伍了。他有沒有這個父親感覺都一樣。

法官認為，廖於婚姻期間自行在外長期居住，未盡家庭照護維持責任，親子關係極度疏離，廖又多次交往親密女性，對上訴人不忠心，廖應負主要過失責任。廖妻依民法第1052條第2項規定，請求離婚，於法有據。

台南廖姓男子被妻子指控風流成性，訴請離婚獲准。圖/本報資料照片
台南廖姓男子被妻子指控風流成性，訴請離婚獲准。圖/本報資料照片
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