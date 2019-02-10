罵女教授「貪贓學閥」 興大前研究生判賠6萬

2019-02-10 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



中興大學蔡姓前研究生涉嫌在2015年2月至5月間，在網路發表有密碼上鎖的網誌文章，內容指控許姓女教授「貪贓學閥」、「虛耗研究經費，五鬼搬運轉移成其個人錢財」等，並將該網誌文章的密碼提供給不特定的網友觀覽，許女發現後，提出民事侵權損害告訴，求償30萬元，並要求蔡將到道歉啟事張貼在學校公布欄30天，台中地院判決認定，蔡發布的文章內文，已損害許女名譽，判賠6萬元，並在校內公布欄刊登道歉啟事10天。

判決指出，蔡姓男子是中興大學前研究生，他涉嫌在2015年2月至5月間，用自己申請的帳號，在網路痞客幫的平台，發表文章標題為「學術金光黨:『沒有男人能拒絕得了我』假道學貪贓偽善學閥」的文章，內容指控該校許姓女教授「研究計劃經費浮報」、「操縱圖案數據使用於學術發表」、「虛耗研究經費，五鬼搬運轉移成其個人錢財」、「喪德妄為」、「騎牆草」、「假道學」、「貪贓學閥」等，該網誌文章雖然有密碼上鎖，但蔡仍將密碼貼在網路上，提供給不特定網友。

蔡也涉嫌將該文章，以短網址的方式，發布在醫療影像教學等多個不同的臉書社團內，將文章提供給不特定的網友觀覽，許女發現後，提出民事侵權損害告訴，求償30萬元精神慰撫金，並要求蔡在學校公布欄張貼道歉啟事30天。

全案審理時，蔡辯稱文章有鎖密碼，不是公開供人觀覽，另外他目前是中興大學研究所肄業狀態，收入不穩定，認為許女求償30萬元金額過高。

台中地院民庭法官審理時認為，蔡發表的文章雖有上鎖，但密碼就在文章的上方，處於任何人只要有連結，就可觀看的狀態，另外，蔡的文章指控許女有介藉研究，虛報浮報經費，以此中飽私囊，或濫用教授地位及權勢，威逼或性騷擾學生等情，非僅敘述抽象事實，亦非意見或價值判斷的表示，顯屬具體事件，客觀上確有使許女名聲產生負面評價。