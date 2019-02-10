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罵女教授「貪贓學閥」 興大前研究生判賠6萬

2019-02-10 10:32聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

中興大學蔡姓前研究生涉嫌在2015年2月至5月間，在網路發表有密碼上鎖的網誌文章，內容指控許姓女教授「貪贓學閥」、「虛耗研究經費，五鬼搬運轉移成其個人錢財」等，並將該網誌文章的密碼提供給不特定的網友觀覽，許女發現後，提出民事侵權損害告訴，求償30萬元，並要求蔡將到道歉啟事張貼在學校公布欄30天，台中地院判決認定，蔡發布的文章內文，已損害許女名譽，判賠6萬元，並在校內公布欄刊登道歉啟事10天。

判決指出，蔡姓男子是中興大學前研究生，他涉嫌在2015年2月至5月間，用自己申請的帳號，在網路痞客幫的平台，發表文章標題為「學術金光黨:『沒有男人能拒絕得了我』假道學貪贓偽善學閥」的文章，內容指控該校許姓女教授「研究計劃經費浮報」、「操縱圖案數據使用於學術發表」、「虛耗研究經費，五鬼搬運轉移成其個人錢財」、「喪德妄為」、「騎牆草」、「假道學」、「貪贓學閥」等，該網誌文章雖然有密碼上鎖，但蔡仍將密碼貼在網路上，提供給不特定網友。

蔡也涉嫌將該文章，以短網址的方式，發布在醫療影像教學等多個不同的臉書社團內，將文章提供給不特定的網友觀覽，許女發現後，提出民事侵權損害告訴，求償30萬元精神慰撫金，並要求蔡在學校公布欄張貼道歉啟事30天。

全案審理時，蔡辯稱文章有鎖密碼，不是公開供人觀覽，另外他目前是中興大學研究所肄業狀態，收入不穩定，認為許女求償30萬元金額過高。

台中地院民庭法官審理時認為，蔡發表的文章雖有上鎖，但密碼就在文章的上方，處於任何人只要有連結，就可觀看的狀態，另外，蔡的文章指控許女有介藉研究，虛報浮報經費，以此中飽私囊，或濫用教授地位及權勢，威逼或性騷擾學生等情，非僅敘述抽象事實，亦非意見或價值判斷的表示，顯屬具體事件，客觀上確有使許女名聲產生負面評價。

法官審酌，蔡也在文章提到「不肖蟑螂」、「貪贓學閥」等字眼，都是負面評價，對許女的人格有貶損污衊，認定損害許女名譽，但依許女的社會地位等條件，認定判賠6萬元，刊登道歉啟事10日為適當，全案仍可上訴。

台中市曾任研究生的蔡姓男子涉嫌在網路發表詆毀許姓女教授的文章，台中地院一審判賠6...
台中市曾任研究生的蔡姓男子涉嫌在網路發表詆毀許姓女教授的文章，台中地院一審判賠6萬元。圖／報系資料照
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