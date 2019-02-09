人妻離家18年小王過世才返家 夫訴請離婚還要她賠20萬

2019-02-09 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市一名人妻婚後育有3名子女，卻經常半夜不歸、行蹤成謎，甚至在18年前不吿而別，與小王同居北部不願回家，棄丈夫、子女不顧長達18年，直到去年農曆年間，因為小王過世才回家要求與丈夫、子女同住，未料3個月後又不告而別，丈夫去年向法院訴請離婚及慰撫金100萬元，高雄少家法院判准離婚，人妻還要賠丈夫20萬元。

丈夫起訴主張，他與妻子婚後育有3名子女，現都已成年。妻子在孩子年幼時，就在外與多名異性交往，時常半夜不歸、行蹤成迷。甚至在2000年5月不告而別，後來得知妻子與外遇對象在北部同居，不願返家，還曾會同員警找上門，拍到兩人同居照片，但她拒不返家。

丈夫指稱，妻子棄他與子女不顧長達18年，毫無隻字片語關心，直到去年農曆年間，突然回到住處，稱外遇對象身亡，不想一人繼續住在北部，要求南下同住，但3個月後又不告而別，不知去向。

丈夫說，他長年獨自工作養大3名子女，還需面對親友、旁人異樣眼光，其中辛酸無人能體會，妻子的行為對他傷害至深，造成他巨大心理創傷與痛苦，訴請離婚及慰撫金100萬元。

少家法院審理時人妻沒有到庭，法官傳喚長女，長女證稱，母親離家前有時會有幾天不在家，當時家裡開小吃店，與母親外遇的男子會來店裡坐，母親就會煮東西給他吃，她讀高中時母親就因為這個男人離家不歸，第1年還偶爾會打電話回來問小吃店是否還有繼續開，之後就音訊全無。直到去年農曆年才回來敲門，她與母親已無話可說，同住3個月也不會一起用餐。