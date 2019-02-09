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中油：雇用人員涉舞弊 依法解職

2019-02-09 19:39中央社 高雄9日電

中油105年度招考的新進雇用人員，其中16人重新測試結果與原錄取成績相差太多遭解僱，有14人一審提告違法解僱敗訴。中油主管今天說，重新測試結果不符合業務需求，依法解職。

遭台灣中油公司終止勞動契約的14人提告中油違法解僱，其中11人向橋頭地方法院提告，去年12月遭駁回，另3人向高雄地方法院提告也敗訴，未上訴定讞。

曾參與處理這起員工招考作業的中油主管今天說，案發當時是前董事長陳金德任內，中油內部獲報有招考的新進雇用人員涉及考試舞弊，因此交辦政風室調查處理。當時調查發現有人以前在校成績不理想，但在招募考試的成績都有90分以上的好表現，因此再通知錄取的60多人重新舉行基本能力測試。

兩度重新測試只考國文和英文，這名主管說，即使英文重新測試的選擇題題目簡易，但有人於招募考試成績90多分，重新測試卻只有20、30分，落差太大。

這名主管指出，參與重新測試的60多人當中有16人，測試結果與原錄取成績相差25分以上，基本能力條件顯然不符合中油的業務需求。試用期間並非正式的雇用，不適用「解僱最後手段性原則」，且新進人員報到後都簽署「新進人員甄試切結書」擔保無舞弊、冒名頂替、偽造等情事。

台灣中油招考員工涉舞弊案引起關注，中油除召開記者會說明涉案人員疑由舞弊集團利用電子器材作弊，並移送檢調偵辦，且寄發16人終止勞動契約書，以新進雇用人員基本能力測試結果不符合業務需求，終止勞動契約。

14人分別向橋頭地方法院和高雄地方法院提告台灣中油違法解僱，主張先後通過筆試及口試，放榜後於2017年1月收到錄取通知函，但2月報到時公司以召開座談會為名，用遊覽車將他們載去臨時測驗，並稱考試成績不做任何考核依據，只是日後分發單位參考。

原告也主張，由於當時已接近午餐時間，且主考官又表示只是小測驗、成績不會用做考核依據，所以他們沒有認真應考、隨意寫完沒檢查就交考卷等，也被詢問有無印象兩次考試題目相同和兩次考試分數差太多等問題，隨後即以他們參加基本能力測試結果不符合業務需求，終止勞動契約。他們未舞弊，不能以臨時測驗結果作為解僱依據，顯不符合「解僱最後手段性原則」，屬違法解僱。

一審審結宣判，合議庭法官認為，試用員工並不適用解僱最後手段性原則，原告等人也無法舉證被告於重考時監考員有宣稱「成績不會用做考核依據」，且重新考試的試題相同，只是題目順序調整，原告成績卻出現巨大落差，使一般人合理懷疑及不信任是否有足夠專業能力或學識等，被告於試用期間終止勞動契約合法有效，駁回原告之訴。

中油陳金德放榜
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