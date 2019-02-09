中油招考舞弊93分重考變26分 遭解僱提告敗訴

2019-02-09 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



2016年10月中油招考僱用人員發生舞弊事件，中油移請檢方偵辦外，也針對此次錄取員工突襲重考國文、英文兩科，64人重考，有16人重考分數和當初考試結果差距達25分以上，還有人原本考93.75分，重考竟變26.25分，中油將16人解僱，事後14人分別向高雄地院、橋頭地院提告中油違法解雇，一審均判僱用人員敗訴，其中有3人未上訴而告確定。

橋頭地院判決指出，黃姓男子等11人提告，2016年9月間，他們以「睦鄰資格」報考中油105年僱用人員甄試，同年10月、12月先後通過筆試及口試，放榜後2017年1月6日收到錄取通知函，2月13日報到當天，公司以召開座談會為名，用遊覽車將他們載到中油宏南教室，隨即宣布立刻臨時測驗，並稱考試成績不做任何考核依據，只是日後分發單位參考。

黃男等人提告主張，當時接近中午用餐，主考官強調只是小測驗、成績不會用做考核依據，他們有的用猜的、有的隨意寫完沒檢查就交卷。沒想到下午其中16人被個別帶開面談，詢問為何完全一樣的題目，分數跟上次差那麼多？又說他們舞弊代考可能性很大，應該主動離職等。未料，1個多月後，中油即以他們「參加基本能力測試結果不符合業務需求」、無法勝任工作等理由將16人解雇。

法院審理時，中油說，中油各事業部及工廠相關製程操作、儀器介面均需使用英文，因此甄試時國文、英文都是必考科目。黃男等人在公開招考的成績不但名列前茅，還比往年異常高分，但招考後中油不斷接獲舞弊檢舉，為測試新進人員基本實力是否符合業務需求，才會在2017年2月13日報到當天，針對高雄地區錄取64名睦鄰名額以相同題目再考1次。

法院審理時，中油說，重考64名考生中，包含提告黃男等人共有16人分數落差比例超過30%，黃姓男子招考93.75分，重考只有26.25分；洪姓男子招考時96.25分，重考只有35分等，分數落差至少32.5分，最多還有相差67.5分，雖然兩次考試相隔3個多月，但都是同樣選擇題，卻有如此大的落差，顯見黃男等人基本學識程度均未達到公司需要的任用資格，才會決定在試用期間終止僱傭契約，且試用期間並非正式雇用，不適用解雇最後手段原則等。