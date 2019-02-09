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基隆港口3釣客落海 1死1失蹤

2019-02-09 13:21聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆港口東防波堤昨天凌晨發生3釣客遭大浪襲捲海中，其中1人獲救，1人被救起時，已無生命跡象，仍有1人失蹤，由於海象狀況不佳，還在持續搜救中。

死者是61年次周男，失蹤的是57年次張男。

據指出，8日凌晨2時許，當時有3名釣客在基隆港口東防波堤前方磯釣，突然大浪襲捲，導致1名釣客受困於綠燈塔消波塊中獲救，2名釣客落海。

海巡署第二巡防區海巡、岸巡搜救，聲請空勤總隊空偵機協尋，黃姓男子獲救，周姓男子（47歲）被救起時，已無生命跡象，張姓男子（51歲）失蹤，持續搜救中。

基隆港港口東防波堤釣客落海，1死1失蹤。記者吳淑君/翻攝
基隆港港口東防波堤釣客落海，1死1失蹤。記者吳淑君/翻攝
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基隆港港口東防波堤釣客落海，1死1失蹤。記者吳淑君/翻攝
基隆港港口東防波堤釣客落海，1死1失蹤。記者吳淑君/翻攝
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基隆港失蹤海巡署
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