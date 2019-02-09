高雄老字號小吃店「鴨肉珍」 兄弟為起家厝鬧上法院

2019-02-09 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鹽埕區新樂街老字號小吃店「鴨肉珍」3年前因兄弟不合分家，創辦人老三吳登珍將「鴨肉珍」搬到五福路，老四吳龍男及子女在富野路另開「鴨肉本」。老三、老四為新樂街「起家厝」鬧上法院。吳登珍提告，當年為照顧弟弟才將房屋借名登記給吳龍男，提告請求返還。高雄地院一審判吳登珍敗訴，二審高雄高分院認為，「鴨肉珍」並非兄弟合夥，是吳登珍獨資經營，改判吳龍男應將新樂街房地還給吳登珍，全案上訴最高法院審理中。

二審判決指出，82歲吳登珍是吳家老三，台南人，13歲到高雄做工，之後在鹽埕區以推車賣陽春麵起家，當兵時將麵攤交給二哥吳登有經營，1960年吳登珍退伍後，在哥哥的麵攤旁騎樓開起鴨肉攤賣鴨肉、冬粉，生意越來越好，老四吳龍男也到鴨肉攤幫忙。

二審判決指出，2016年10月因吳龍男的兒子收錢時暗槓款項被發現，兩兄弟鬧翻，吳龍男先寄存證信函給吳登珍主張新樂街房屋所有權，要吳登珍將生財器具及原料搬走；吳登珍不甘示弱，回寄存證信函否認合夥經營，並起訴請求吳龍男返還房地。

吳登珍起訴主張，新樂街房地是他在1972年出資向前屋主林張冬瓜購買，當時因母親交代他要照顧弟弟，他為向母親交代，借名登記給吳龍男。吳登珍說，「鴨肉珍」當年是他獨資創立，生財器具是他購置，其他包括財務報稅、鴨隻採購、肉燥處理、員工雇用等都由他一手包。吳龍男只負責非技術性雜事，屬受雇性質；並強調「鴨肉珍」早期沒招牌，大家知道他是老闆，以他的名字為鴨肉攤命名。

吳龍男稱，他從1954年起到「麵攤」與吳登珍工作，兩兄弟後來在麵攤旁騎樓另設鴨肉攤，二哥吳登有繼續經營「麵攤」。但2攤位營收支出仍由吳登珍負責管理，吳登珍並以兩攤位營收輪流為3兄弟購置房產，兄弟間應為合夥關係，此期間以2個攤位的收入購買不動產，是合夥利益分配，主張新樂街房地並非吳登珍出資購買，也沒有借名登記一事等。

高雄地院一審傳喚兩兄弟的弟媳，她證稱吳家三兄弟長期共同經營「鴨肉珍」及「麵攤」，由吳登珍掌管2攤財務，以2攤營收輪流為3兄弟購置房產，後兩兄弟與老二吳登有分家，改由兩兄弟共同經營「鴨肉珍」，分家時不動產在誰名下就是誰的，一審因此判吳登珍敗訴。