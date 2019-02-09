他讓女高中生懷孕產子被判刑 付了奶粉錢獲緩刑

2019-02-09 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



王男認識在夜市打工的高一女學生「小紅」，在他的住處嘿咻，致「小紅」懷孕產下女嬰，經她的家人提告，一審以他未與少女和解，也未分擔女嬰的撫養費，依妨害性自主罪將他判刑7月，他不服上訴，台中高分院以他已與少女的家人和解，獲被害人原諒，宣告緩刑2年，以啟自新。

判決書指出，王男因與「小紅」同在夜市上班而認識。 明知她為高中一年級學生，於2017年年1月中旬某日，在台中市他的住處2樓房間內，於不違反她意願之情形下，發生性關係，後來她因腹痛，前往醫院診治結果，發現懷孕，因而前往警局製作筆錄，始循線查獲。

一審法官審酌王男明知他與「小紅」為性交行為時，她年僅15歲身心均未發展完全，竟仍於得她同意後，與她嘿咻，影響被害人身心發展之健全，且未採取任何避孕措施，致她懷孕產子。

一審慮及他年輕識淺犯後坦承犯行，然他因經濟能力不佳，未能與她及其家人達成和解，也未積極展現願意籌畫賠償事宜或分擔子女之撫養費用態度及誠意，因此判刑7月，王男以他有誠意與「小紅」及其家人和解，提起上訴。