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高乘載配套失當？「凌晨1點 我還塞在國道上」

莽夫為友助拳出人命 判重刑還連帶要賠389萬

2019-02-09 08:29聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民翁姓男子在麵攤酒後與鄰居林男起衝突，找來劉姓友人助陣，兩人分持酒瓶、安全帽重擊被害人致死，台中地院依傷害致死罪將翁判刑8年6月、判劉8年4月。被害人的妻子及三名子女請求損害賠償，台中地院判決翁、劉兩人連帶賠償被害人家屬389萬元。

法官審酌雙方身分、地位、經濟狀況，及林女與死者共同生活，突失終生伴侶，死者的三名子女遭逢喪父之痛，而翁男與死者僅因細故發生爭執，劉男與死者並無恩怨，竟持安全帽及酒瓶毆打死者頭部，致其傷重死亡等侵害情狀，因此判決翁、劉連帶賠償。

法官判決翁男、劉男連帶賠償林妻及其3名子之各120萬，即賠償林妻等4人共480萬元，扣除林妻已向台中地檢署申請領得慰撫金25萬元，她的3名子女各領得22萬元慰撫金，共領得慰撫金91萬慰撫金，因此法官判翁、劉連帶賠償被害人慰撫金389萬。至於中檢付給林妻等的91萬慰撫金，中檢將向翁、劉求償。

判決書指出，翁男（38歲）與林姓男子，因常至台中市太平區「南投意麵麵攤」喝酒而認識，去年元月27日晚間，飲酒後兩人起爭執，翁即打電話通知劉男（38歲）前來。俟劉男騎機車前來麵攤時，林遷怒在旁翁男的不知情友人，推倒不知友人的機車，因此翁及該人與林吵成一團。

前來助陣的劉男停妥機車後，旋持他所戴的黑色罩式安全帽在旁觀看，後來也與林起衝突，林因而自座位起身後，迅速軀身往劉男方向而去，劉心生不滿，右手持安全帽由下往上朝林的下顎重擊，造成林不支昏迷倒地。

翁男見狀，明知林已被劉的安全帽重擊倒地不起，仍持空酒瓶毆打及猛踹林的頭部，造成林頭部外傷併顱內出血，經送醫救治後，延至去年3月5日晚間，因腦挫傷、缺血性腦病變，不治死亡，經警循線查獲翁、劉兩人。

台中市民翁姓男子在麵攤酒後與鄰居林男起衝突，找來劉姓友人助陣，兩人分持酒瓶、安全...
台中市民翁姓男子在麵攤酒後與鄰居林男起衝突，找來劉姓友人助陣，兩人分持酒瓶、安全帽重擊被害人致死，台中地院依傷害致死罪將翁判刑8年6月、判劉8年4月。被害人的妻子及三名子女請求損害賠償，法官判決翁、劉連帶賠償被害人家屬389萬元。圖／本報資料照
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