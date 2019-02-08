大潤發不滿員工請病假去環島 法官判解雇無效

2019-02-08 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



大潤發朱姓員工前年頸椎受傷，請病假半年，去年1月要再度請病假，公司卻認為她在請假期間環島旅行還舉辦婚禮，顯然可以上班，要求復工，朱申請勞資調解，卻在調解期間被解雇，提起訴訟，台北地院勞工法庭上月裁定，勞資爭議調解期間解僱員工，違法勞資爭議處理法，因此雙方僱傭關係存在，大潤發應從上月16日至復職前一天起，按月給付2萬5800元薪水。

朱女主張，她是公司內湖二館試吃人員，前年2月19日下午3許，他遭陳姓主管拉扯頭髮，當場告知脖子曾開刀不要拉，但陳卻再次用力推她頭部，當天下班便就醫，醫生診斷是外傷性頸椎疾病，6月進行手術後便請假到12月31日。

公司通知她應於去年1月9日準時上班，並否准她的病假二次，她當月申請勞資調解，大潤發1周後卻將她解僱，她要求公司按月給付工資，且遭受主管傷害，應視為職業災害，請求30萬元損害賠償。

大潤發主張，朱員曾說頸部曾經開刀，顯見事件發生前已有既往病症存在，不一定是陳男所為，且陳僅為職級高於朱，雙方是同事，陳並非主管，非因職務所產生的糾紛，肇因是兩人之間的私人互動，並非職業傷害；陳為彌補過錯，已經給付10萬元和解金給朱，公司沒有支付必要。

公司准予朱申請病假，已休養超過6個月期間，之後朱卻再次申請病假，但診斷證明書僅提及不宜提重物、不宜劇烈活動、宜休養1月等語，不足以支持原告繼續申請病假的理由，公司向她說明可漸進式復工，但她卻拒絕到班，才終止合約。

朱在病假期間，報名新北市集團婚禮，還在臉書打卡稱「排3天打地鋪全身骨頭快散了」等語，去年11月間還展開為期14天的環島旅行，足跡遍及鹿港、嘉義民雄和基隆等地，足見朱在家休養半年期間，多次外出遊樂，聲稱不能復工難以置信。

法官審酌，朱與陳確實無上下隸屬關係，也未舉證是否因職務上事由遭陳拉扯，且朱曾因頸椎疾病，向勞工局申請職業傷害給付，但勞工局認定他的工作不需肩負重物，不屬職業病，因此朱申請職災並無理由。