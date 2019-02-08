親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

機師工會：華航汙名高收入愛喝酒鬧事 非事實

難過年了！哈拉內鬼得賠6711萬 一年光利息就335萬

2019-02-08 08:59聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市童姓女子涉嫌修改公司系統、盜賣手機等商品，掏空公司，台中地院民庭判童需賠償...
台中市童姓女子涉嫌修改公司系統、盜賣手機等商品，掏空公司，台中地院民庭判童需賠償6711萬元。圖／報系資料照
分享
台中市哈拉網通電訊前年3月間爆發內鬼案，公司童姓員工涉嫌利用竄改會計系統內的貨品數量與金額，從2011年初開始侵占公司手機後轉賣牟利，截至2017年被發現為止，涉嫌掏空公司6000餘萬元，贓款全部拿去購買兩棟台中豪宅、招待親友出國，去年她遭台中地院判刑8年半，民事庭法官也在今年過年前判她需賠公司6711萬元，直至清償日為止，年利以5％計算，等於每年利息就得還335萬元。

判決書指出，童姓女子（43歲）去年4月間遭台中地院依業務侵占罪判刑8年6月、沒收侵占匯入胞姐的210萬元後，哈拉網通公司提出民事損害賠償告訴，認定童女涉嫌將侵占公司的手機以低於市場行情的價格，賣給第三方不知情的經銷公司，因此童女侵占的6711萬元，需在加計1成，向童女求償7383萬元。

台中地院民事庭審理時，童女對涉嫌盜賣公司手機牟利6711萬元並不爭執，但辯稱她所出售給經銷公司的手機價格行情，與市價相差無幾，認為前東家求償金額過高。

民事庭法官審理時，詢問向童女購買手機的經銷公司業者，業者證稱與哈拉網通平常就有業務網路，與哈拉購買的手機、平板電腦的進貨價格，與童女私設的公司購買的手機或平版的價格差不多，每件商品約僅有50元、100元的差異。

民庭法官審酌，根據經銷公司業者的證稱，哈拉網通公司無法提供其他證據，證明童女所盜賣的手機，造成公司多一成的利潤損失，因此認定童女賠償6711萬元為合理，哈拉網通超過此數字的請求都予以駁回，另童女從2017年9月12日起至清償日為止，需賠償哈拉網通公司6711萬元，且吳女至清償日為止，另需給付年利5％的利息，全案仍可上訴。

檢警調查，台中市童姓女子涉嫌從2011年至2017年任職哈拉網通公司時，涉嫌利用主管交辦工作的機會，竄改公司會計系統的管理帳號權限、密碼，進而修改商品數量與金額，進而侵占公司手機，轉賣牟利，掏空公司6000多萬元，童將贓款用在購買台中兩棟豪宅、招待親友出國、每月刷卡金額高達30多萬元，前年她與親友從義大利出遊返國，一入境就被檢警拘提到案，去年一審被依業務侵占罪嫌，判刑8年6月。

贓款出國台中市
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

載400萬運鈔車擦撞貨車 高雄立出動9警包圍護鈔

2019-01-31 13:49

少年法庭法官：非行少年救一個是一個

2019-02-07 23:34

爰？ 矧？判決書艱深 可查雲端辭典解惑

2019-02-07 12:00

法界籲修法 肇事逃逸去掉刑期「1年以上」

2019-02-07 12:00

避免莫名惹「肇逃」 車禍切記報警

2019-02-07 12:00

無過失仍被判刑…肇事逃逸 多位法官聲請釋憲

2019-02-07 12:00

涉假球案逃亡4年半 吳健保被押回台

2019-02-06 23:21

台南縣前議長吳健保逃亡4年半 今押回台送入監

2019-02-06 18:41

吳健保逃亡4年嗆「司法不公」 返台第一件事想抽菸

2019-02-06 17:15

吳健保遭押解返台 移送新北地檢署

2019-02-06 15:03

與肺結核犯人關一起 前台南縣議長吳健保返台要檢疫

2019-02-06 13:38

影／初二查獲職業賭場 賭客嘆歹過年

2019-02-06 13:36

台南前議長吳健保涉假球案潛逃 今天從菲律賓押返

2019-02-06 12:29

「少一分捏十下蛋蛋」狼師逼國中小鮮肉共浴

2019-02-06 10:55

躲賭債離家14年如今中風臥床 妻提離婚獲准

2019-02-05 15:09

過年出遊ETC、停車費繳了沒？ 欠費車會被拖吊是真的

2019-02-05 14:35

玩手機遊戲害家裡被斷水斷電 老婆心死提離婚獲准

2019-02-05 12:01

墾丁飯店春節公然聚賭？ 警方：只能換獎品無涉賭博罪

2019-02-04 19:24

嗆「白目、釘在牆壁上」 消防小隊長判刑又賠錢

2019-02-04 18:58

「我一定是頭腦有洞才唸法律系」 非典型法律人再出書

2019-02-04 10:37

律師高考扣除選試科目不及格 他提告稱規則違憲

2019-02-04 10:27

調度司法警察條例該廢？／法務部：可修法避免事事找警

2019-02-04 00:16

調度司法警察條例該廢？／警界嘆：績效制度才是緊箍咒

2019-02-04 00:16

調度司法警察條例該不該廢？內政部槓上法務部

2019-02-04 00:16

司機撞斷人手被控肇逃 法官判無罪：他不知發生車禍

2019-02-03 14:54

年前惡火奪命！ 裱褙廠老闆燒成焦屍無人知

2019-02-03 14:50

三重KTV酒客街頭爭吵推擠員警 快打警力逮捕4人

2019-02-03 11:16

男子紅包裝千元偽鈔 搶走32萬元刮刮樂

2019-02-03 10:00

抱怨過年回夫家祭祖？ 他不爽賞老婆巴掌下場慘了

2019-02-03 09:48

富哥哥擁2億財產 向窮弟妹討嘸扶養費

2019-02-02 19:33

送雞毛撢子算不算賄選？彰化賄選案引熱議一審無罪

2019-02-02 19:11

換老闆被降薪 辛酸工人如何不花錢要到「紅包」

2019-02-02 17:24

趁夫中風想離婚 法官：應同甘共苦、不准

2019-02-02 15:31

接到一通推銷借款電話把到妹 情侶合營簽賭站雙落網

2019-02-02 11:55

隱瞞身世30多年 媽媽保住私生子千萬繼承權

2019-02-02 11:06

15歲清寒孝子離家分擔家計失聯 警協尋助一家團圓

2019-02-02 03:51

鈕承澤被起訴／被害人開第一槍 檢想起「讓子彈飛」

2019-02-02 00:28

有反抗鐵證 鈕承澤涉性侵遭起訴

2019-02-02 00:28

選舉史首次…驗票翻盤 但對手過世

2019-02-02 00:03
看更多

熱門文章

「2小時前還好好的」 捷運景美站外男子椅上死亡

2019-02-07 17:01

退休台鐵公務員坐地行乞 4年得53萬全捐蓋醫院

2019-02-07 19:27

最棒觀光客！捷運車廂奶茶流滿地 他們急用圍巾擦

2019-02-07 16:01

影／悲劇再悲劇！ 賓利車尾先被撞 又遭機車追撞

2019-02-07 11:16

無過失仍被判刑…肇事逃逸 多位法官聲請釋憲

2019-02-07 12:00

嘉里大榮火災再添兩死！ 受困火場移工遺體倒在電梯前

2019-02-07 11:06

嘉里大榮大火3死1重傷 消防局：受困2人遭燒焦泡綿壓住

2019-02-07 12:04

過年男童離家出走 靠警方、店員半夜勸回才團圓

2019-02-07 12:12

愛河驚見男浮屍 初判死亡不久

2019-02-07 17:25

拍照勸阻盜採墾丁珊瑚礁 男竟反嗆：要拍就拍啊

2019-02-07 15:17

法界籲修法 肇事逃逸去掉刑期「1年以上」

2019-02-07 12:00

南投信義鄉火燒山 打火弟兄上山撲滅火勢

2019-02-07 21:10

好驚險！ 機車爆胎卡平交道擦撞 女騎士幸平安

2019-02-07 10:32

影／普悠瑪事故罹難董進興冥誕 董家子女蛋糕祭亡父

2019-02-07 20:23

美飛官男友遭海關扣留？ 婦險遭詐80萬

2019-02-07 14:15

難過年了！哈拉內鬼得賠6711萬 一年光利息就335萬

2019-02-08 08:59

豐田駕駛疑恍神撞千萬賓利 保險公司處理

2019-02-07 14:48

影／為了18萬元罰金爆發街頭鬥毆 汐警出動快打擺平

2019-02-07 11:46

嘉里大榮火災／前一天才傳拜年祝福 移工隔天遭火噬

2019-02-07 15:21

嘉里大榮火災1死1重傷 逃出移工：看新聞才知朋友死了

2019-02-07 10:52

大年初三民宅火警 舉家14人倉皇逃生

2019-02-07 11:35

避免莫名惹「肇逃」 車禍切記報警

2019-02-07 12:00

少年法庭法官：非行少年救一個是一個

2019-02-07 23:34

台中車站有人拿球棒亂打？ 警方找到紙棒

2019-02-07 14:33

爰？ 矧？判決書艱深 可查雲端辭典解惑

2019-02-07 12:00

男除夕夜想不開 家人急報警協尋阻憾事

2019-02-07 10:25

機車滑到貨車底下 阿伯大過年喊救命

2019-02-07 11:04

台北市萬華賭場 年前開賭遭警開鍘

2019-02-07 10:39

新北下罟子漁港機械吊臂燃燒 岸巡機警滅火

2019-02-07 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top