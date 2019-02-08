難過年了！哈拉內鬼得賠6711萬 一年光利息就335萬

2019-02-08 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市童姓女子涉嫌修改公司系統、盜賣手機等商品，掏空公司，台中地院民庭判童需賠償6711萬元。圖／報系資料照 分享 facebook 台中市哈拉網通電訊前年3月間爆發內鬼案，公司童姓員工涉嫌利用竄改會計系統內的貨品數量與金額，從2011年初開始侵占公司手機後轉賣牟利，截至2017年被發現為止，涉嫌掏空公司6000餘萬元，贓款全部拿去購買兩棟台中豪宅、招待親友出國，去年她遭台中地院判刑8年半，民事庭法官也在今年過年前判她需賠公司6711萬元，直至清償日為止，年利以5％計算，等於每年利息就得還335萬元。

判決書指出，童姓女子（43歲）去年4月間遭台中地院依業務侵占罪判刑8年6月、沒收侵占匯入胞姐的210萬元後，哈拉網通公司提出民事損害賠償告訴，認定童女涉嫌將侵占公司的手機以低於市場行情的價格，賣給第三方不知情的經銷公司，因此童女侵占的6711萬元，需在加計1成，向童女求償7383萬元。

台中地院民事庭審理時，童女對涉嫌盜賣公司手機牟利6711萬元並不爭執，但辯稱她所出售給經銷公司的手機價格行情，與市價相差無幾，認為前東家求償金額過高。

民事庭法官審理時，詢問向童女購買手機的經銷公司業者，業者證稱與哈拉網通平常就有業務網路，與哈拉購買的手機、平板電腦的進貨價格，與童女私設的公司購買的手機或平版的價格差不多，每件商品約僅有50元、100元的差異。

民庭法官審酌，根據經銷公司業者的證稱，哈拉網通公司無法提供其他證據，證明童女所盜賣的手機，造成公司多一成的利潤損失，因此認定童女賠償6711萬元為合理，哈拉網通超過此數字的請求都予以駁回，另童女從2017年9月12日起至清償日為止，需賠償哈拉網通公司6711萬元，且吳女至清償日為止，另需給付年利5％的利息，全案仍可上訴。

檢警調查，台中市童姓女子涉嫌從2011年至2017年任職哈拉網通公司時，涉嫌利用主管交辦工作的機會，竄改公司會計系統的管理帳號權限、密碼，進而修改商品數量與金額，進而侵占公司手機，轉賣牟利，掏空公司6000多萬元，童將贓款用在購買台中兩棟豪宅、招待親友出國、每月刷卡金額高達30多萬元，前年她與親友從義大利出遊返國，一入境就被檢警拘提到案，去年一審被依業務侵占罪嫌，判刑8年6月。