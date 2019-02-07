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遊客要到崗山之眼被導到山溝 警：儘量搭接駁車

2019-02-07 14:52聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

一對夫妻從台中開車到高雄要到「崗山之眼」登高欣賞風景，因不熟悉路況，跟著導航走，不料開到路徑狹窄的山溝，車前底盤卡上大石頭，進退不得，只好向警方求助，最後花了4000元請吊車拖吊。高雄市警察岡山警分局長孫成儒一方面提醒要到崗山之眼的遊客，儘量搭接駁車或共乘計程車，一方面請警察人員在「崗山之眼」附近的窄路路口立標示，避免其他遊客又誤入。

「崗山之眼」空中迴廊在小崗山上，屬岡山警分局嘉興所的轄區，由於前往此迴廊的道路狹窄，而且周邊山路不但更窄狹難行，還有山溝；因此警局和高雄市觀光局都呼籲遊客儘量在阿公店水庫、阿公店森林公園搭接駁車或共乘的計程車前往。

岡山警分局今天就公開一件民眾自行開車要到崗山之眼卻開到崎嶇山路之事，提醒民眾注意安全。

警方說，本月5日接到求助電話，員警前往處理，才知是一對從台中開車要到崗山之眼的夫妻，設定導航，他們跟著導航的「指示」走，可是被導到產業道路，路徑越開越窄，夫婦發覺不對勁，但因不熟悉路況，還是依照導航繼續前進，直到開到一處山溝，車前底盤卡到大石頭，無法再前進，但也沒有辦法倒車，進退不得，於是打電話向警方求助，後來找來吊車把汽車中吊離石頭。

這對夫妻誤入的產業道路是菜寮路，嘉興所已在路口增設告示牌，防止遊客誤闖。

為免到「崗山之眼」卻不熟悉路況的汽機車誤進產業道路，高雄市岡山警分局嘉興所在一處...
為免到「崗山之眼」卻不熟悉路況的汽機車誤進產業道路，高雄市岡山警分局嘉興所在一處產業道路口置警示標誌。圖／記者楊濡嘉翻攝
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「崗山之眼」附近不少產業道路，這輛車主即誤入產業道路不得不向警方求助並請來吊車吊...
「崗山之眼」附近不少產業道路，這輛車主即誤入產業道路不得不向警方求助並請來吊車吊出卡到大石頭的汽車。圖／記者楊濡嘉翻攝
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岡山夫妻警察
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