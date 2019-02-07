蘇澳警方天未亮就站崗 蘇花改大年初三順

2019-02-07 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



大年初三，宜蘭好天氣，出遊人潮多，蘇花改今晨6點起，南下車潮湧現，交通尖峰時，一小時量可達964輛次，是交通最大容量。

不過，天未亮就站崗 ，蘇澳警察分局就站崗，比車潮更早起，全力配合交通管制。

而公路總局第四區養護工程處交控中心表示，整體而言，蘇花改隧道除車多時段，車速時速40到50公里外，其他時段，行車可維持50到60公里的時速。

交控中心指出，大年初三，是出遊高峰，再加上氣候良好，宜蘭、花蓮南來北往，交通繁忙，但在上午一波南下尖峰後，預估中午以後，北上車潮逐漸湧現。

公路總局第四區養護工程處交控中心表示，隨時監控路況，派員動態調控蘇澳、東澳及南澳號誌路口時制秒數，並偕同現場警力指揮疏導車流，運用隧道廣播與標誌車引導用路人，以提升速度增加疏解率。

同時，以CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網發布路況資訊，宜蘭縣警察局交通隊及蘇澳分局全力配合交通管制，以共同維護道路暢通及守護行車平安。