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蘇澳警方天未亮就站崗 蘇花改大年初三順

2019-02-07 11:46聯合報 記者羅建旺╱即時報導

大年初三，宜蘭好天氣，出遊人潮多，蘇花改今晨6點起，南下車潮湧現，交通尖峰時，一小時量可達964輛次，是交通最大容量。

不過，天未亮就站崗 ，蘇澳警察分局就站崗，比車潮更早起，全力配合交通管制。

而公路總局第四區養護工程處交控中心表示，整體而言，蘇花改隧道除車多時段，車速時速40到50公里外，其他時段，行車可維持50到60公里的時速。

交控中心指出，大年初三，是出遊高峰，再加上氣候良好，宜蘭、花蓮南來北往，交通繁忙，但在上午一波南下尖峰後，預估中午以後，北上車潮逐漸湧現。

公路總局第四區養護工程處交控中心表示，隨時監控路況，派員動態調控蘇澳、東澳及南澳號誌路口時制秒數，並偕同現場警力指揮疏導車流，運用隧道廣播與標誌車引導用路人，以提升速度增加疏解率。

同時，以CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網發布路況資訊，宜蘭縣警察局交通隊及蘇澳分局全力配合交通管制，以共同維護道路暢通及守護行車平安。

蘇花改各項行車安全須知及行車管制規定可上第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，並可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況。

大年初三，宜蘭好天氣，出遊人潮多，蘇花改今晨6點起，南下車潮湧現，預估中午以後，...
大年初三，宜蘭好天氣，出遊人潮多，蘇花改今晨6點起，南下車潮湧現，預估中午以後，北上車潮逐漸湧現。圖／蘇澳警察分局提供
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大年初三，宜蘭好天氣，出遊人潮多，蘇花改今晨6點起，南下車潮湧現，預估中午以後，...
大年初三，宜蘭好天氣，出遊人潮多，蘇花改今晨6點起，南下車潮湧現，預估中午以後，北上車潮逐漸湧現。圖／公路總局第四區養護工程處提供
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大年初三，宜蘭好天氣，出遊人潮多，蘇花改今晨6點起，南下車潮湧現，預估中午以後，...
大年初三，宜蘭好天氣，出遊人潮多，蘇花改今晨6點起，南下車潮湧現，預估中午以後，北上車潮逐漸湧現。圖／公路總局第四區養護工程處提供
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蘇澳蘇花改車潮
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