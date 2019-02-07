嘉里大榮倉儲悶燒十小時釀一死一重傷兩失聯 財損千萬

2019-02-07 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



啟用2個多月的嘉里大榮觀音物流中心，昨日上午10點19分傳出大火，委外包商找6名越南籍移工趁春節進場施作冷凍空調，疑操作不慎爆炸引燃，導致1死1重傷，另1男1女移工逃出，目前尚有2名移工失聯，警消表示，由於大樓外牆被隔熱庫板包覆，導致濃煙無出口，不斷在場內竄燒，消防局也出動新款高效能化學車投入救災任務，耗費將近10小時終於撲滅火勢，於今日上午05點28分殘火處理完畢。

位於觀音區桃科二路的嘉里大榮觀音物流中心，去年12月1日風光剪綵後全面啟用，全棟共5層樓，樓地板面積1.2萬坪，1樓做為零擔貨運營業場所，昨因春節假期未營運，2至4樓作為倉儲用途、5樓為除油槽，目前仍陸續施工相關設備，尚未對外營運，僅部分客戶在春節期間暫存少量物件。

警消調查，全棟為鋼骨建築，3樓、5樓各存放1000顆汽車電瓶、3000多公升發電機柴油槽。現場燃燒2樓低溫冷藏室（約5000平方公尺）及3樓健康食品及酒類等物品（約600平方公尺），燃燒面積合計約5600平方公尺，財物損失約1000萬元。

被救出的2名移工，其中30歲阮菲雄送醫治療後不治、35歲阮德聖目前轉至桃園醫院加護病房，另外1男1女移工在第一時間就逃出，因驚嚇自行回宿舍休息，仍有2名男性移工下落不明，消防人員漏夜搜尋，至今生死未卜。

陳姓包商指出，是透過仲介公司找來阮菲雄，阮再自行找同鄉的4男1女，想趁著過年期間賺些外快，未料發生意外。警方表示，昨晚已通知陳姓包商及逃出的2名移工到派出所說明，調查事故起因，檢方也將到場相驗，不排除後續將進火場勘查，釐清相關責任。