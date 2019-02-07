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無過失仍被判刑…肇事逃逸 多位法官聲請釋憲

2019-02-07 12:00聯合晚報 記者袁志豪／新北報導

聲請釋憲的法官認為，有些車禍事故僅是輕微擦撞，駕駛只要離去恐怕面臨一年以上的有期...
聲請釋憲的法官認為，有些車禍事故僅是輕微擦撞，駕駛只要離去恐怕面臨一年以上的有期徒刑，可謂「情輕法重」。圖與本案無關。 報系資料照片
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聽到「肇事逃逸」，腦海浮現地總是肇事者明知有人受傷仍置傷者不顧而離開現場，但從許多案例發現，即使車輛無碰撞、駕駛不知車禍或無過失，挨告後仍遭起訴、判刑。許多法官認為不合理，紛紛聲請釋憲

目前各地法官針對「肇事逃逸罪」聲請釋憲共14案，台中地院達6案最多，法官聲請釋憲理由包括，肇逃定義違反法律明確性原則、引誘理虧傷者去敲詐無辜駕駛人、車禍輕傷是否有救助義務，及法律邏輯錯亂，如輕傷逃逸可判1年以上7年以下、過失撞死人卻僅判2年以下等。

《案例A》騎士稱被A偏移的車嚇到摔車，告他肇逃，A完全沒印象，A獲不起訴處分。

音樂人石博元以自身經驗指出，2017年11月，他收到警方傳喚通知書，指他8月涉及車禍肇逃案，但他沒印象，到警局做筆錄時才知，有機車騎士聲稱被他突然偏移的車驚嚇，致車禍受傷。他曾猶豫是否要找對方和解，但自認沒錯，也擔心被「敲竹槓」，煎熬無比，總算，證據對他有利，去年3月獲不起訴處分。

《案例B》B開車駛近同向機車，沒撞到但騎士擦撞另輛機車自摔身亡，B判刑1年4月，緩刑2年。

和石博元類似情節，一位住台北市的葉姓女子卻沒他「幸運」。葉女開車時因駛近與他同向一輛機車，雖沒撞到，但李姓男騎士受驚，擦撞另輛機車而自摔身亡；交通事故鑑定雖認定葉女「直行、無碰撞、鑑定無肇事責任」，她卻在2016年被判刑1年4月、緩刑2年定讞。

根據刑法第185之4條規定，駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑。許多檢察官說，「這個刑度比6月以上、5年以下的搶奪罪還重」，且很容易入人於罪，實務上不少人發生輕微擦撞以為沒事回家，事後卻被警方送辦到地檢署開庭，嚇都嚇死了。

台中地院法官蔡嘉裕為此提出釋憲，還在個人臉書公布「釋憲聲請書」全文，他說，當車禍現場不具任何危險，仍必須判處「1年以上、7年以下有期徒刑」，恐將引誘理虧的傷者依此刑罰去敲詐無辜的駕駛人，此法違反比例原則的「適當性原則」。

另外，司法實務上，即使肇事後留在現場，但未即時救護、避免後車再度撞擊或協助相關人員迅速處理事故者，或是對被害人、執法人員等隱瞞真實身分，以及沒經被害人同意就離去，依最高法院見解都算逃逸，但這違反「法律明確性原則」而違憲；此外，肇逃罪還有輕重失衡、尚有相同有效而侵害較小手段可用、違反不自證己罪原則及平等原則等違憲問題。

車禍釋憲
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