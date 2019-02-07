避免莫名惹「肇逃」 車禍切記報警

2019-02-07 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 袁志豪 ／新北報導



當車禍發生時，建議還是先報警較妥當。圖與本案無關。 報系資料照 分享 facebook 民眾發生車禍，最好報警處理，否則也應現場簽立和解書，如果對方嫌麻煩堅持離開，務必記下對方特徵或車牌號碼後向警方備案，證明無肇逃，否則可能累得自己頻於打官司。

新北市警局海山分局交通組長楊信毅認為，車禍還是以報警為主，打了110絕對沒事，若要先離開，最好有行車記錄器影像、錄音檔案佐證；另外，肇逃罪在刑事獲得不起訴後，地檢署會依法將處分書通知原移送機關，也就是交通裁決處，如果交裁處見駕駛刑事未獲得處罰，行政部分有可能視個案裁罰。

廖姓男子2017年11月開小貨車從新北市永和區得和路右轉民權路，見吳姓老翁騎自行車經過時在他車前跌倒，雖認非他車撞的，但仍下車察看，想說老翁並無大礙，逕自離去，卻被警方依肇事逃逸罪嫌送辦。雖檢方不起訴處分，交裁處依道路交通管理處罰條例「肇事致人受傷而逃逸」卻裁罰他6000元罰鍰、吊銷駕照。

廖提告主張撤銷罰單，交裁處認為廖眼見吳倒地，不論肇事因素為何便逕行離開，主觀上對於肇事致人受傷結果具有間接故意，仍應處罰。到了法院，法官認為「逃逸」，指肇事者除客觀上有駛離行為外，主觀上尚有故意逃避法定義務及責任的惡意，經檢調查廖並無肇逃故意，交裁處也未再舉證廖有肇逃故意事實，且廖肇事後確有下車察看，並無逃逸意圖，判決撤銷罰單。