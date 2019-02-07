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法界籲修法 肇事逃逸去掉刑期「1年以上」

2019-02-07 12:00聯合晚報 記者袁志豪／新北報導

有律師指出，實務上觸犯肇逃罪者約有九成都是善良民眾，僅一成是真正惡劣的肇逃者。 ...
有律師指出，實務上觸犯肇逃罪者約有九成都是善良民眾，僅一成是真正惡劣的肇逃者。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
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肇事逃逸不論被害人傷勢輕重及行為人是否為肇事主因，均處1年以上、7年以下有期徒刑，即使情可憫恕減刑，最輕還是得判6個月徒刑，不可易科罰金或緩刑；法界認為此法仍有存在必要，但建議修法拿掉「1年以上」，保留「7年以下」。

新北地院法官認為，實務上很多傷害案件僅判處拘役，輕微擦傷的肇事逃逸，自然也可以判拘役，否則情輕法重，致罪責與處罰不相對應。

法官說，肇事逃逸罪於1999年立法，立法理由是維護交通安全、加強救護，減少被害人死傷、促使駕駛肇事後能即時救護；只要行為人駕駛動力交通工具發生車禍，卻在明知肇事後仍有逃逸的故意，不論車禍的過失責任與駕駛離去原因為何，均成立此罪。

原本肇逃罪刑度在6月以上、5年以下徒刑，直到2012年6月27日，一位懷孕8個月婦人駕車在高速公路遭大貨車擦撞翻車淪為植物人，胎兒緊急引產併發呼吸窘迫等重傷害，當時肇事駕駛如果及時救助傷者，結局可能不同，因而修法提高肇逃罪刑責。

法官認為，就保護傷者用意來看，這條法律仍有其意義。民眾發生車禍有無過失，必須依據客觀證據判斷，一般都會自認無過失。事實上，許多案件一到法院檢視證據，都有相當過失存在。這條法律，就是要讓發生車禍有因果關係的人都有留下的義務，讓傷者能獲得救護優先，而不是民眾自由離去優先。

律師林俊峰指出，肇逃罪中的「致人死傷」常令人納悶，刑法中的傷害有分輕傷、重傷、死亡，肇逃只要有「傷」就可以提告，而且刑度1年以上；實務上很多現場原本說沒問題，對方走掉後，另一方問了親友律師就驗傷提告，之後被告幾乎只能賠償求和解。

另外，目前只要有車倒下，前後左右車輛可謂人人均有挨告風險；到底怎樣的情況符合肇事逃逸，誰又有留下的義務，不同的傷勢是否對應不同的刑度，修法時都應寫清楚。

林俊峰指出，實務上觸犯這條法律約有九成都是善良民眾，僅一成是真正惡劣的肇逃者；一般民眾除非能證明從頭到尾都不知發生車禍，不然不論過失責任，只能建議賠錢求和解，爭取原諒，讓檢方緩起訴。否則案子一到法院馬上就面臨重刑，對方姿態會更高，和解可能要賠更多，絕對需要修法。

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