爰？ 矧？判決書艱深 可查雲端辭典解惑

2019-02-07 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邵心杰 ／台南報導



圖為法院判決書示意圖，與本文無關。 報系資料照 分享 facebook

「判決書到底寫給誰看？」不少民眾認為，判決書艱澀難懂，簡直如天書看攏嘸？甚至需要翻譯才略知一二；司法國是會議全力推行判決書通俗化，已完成白話文系統，如果出現法官艱深用詞，司法院法學資料檢索系統「雲端辭典」可提供名詞解釋，讓書類更貼近社會脈動。

60多歲陳姓男子日前因為車禍受傷住院，提起民事侵權行為損害賠償訴訟，向對方請求醫療及精神賠償，收到判決書，看到「堪予認定」、「逾此範圍之請求，尚難准許」…，像是同意又像不同意，像是肯定又像否認，搞得一個頭兩個大，不但「之」字多，「爰」（編按：因此）是什麼意思也搞不懂。

白話派：白話文書寫加分，民眾才看得懂

「使用白話文書寫是有加分作用」，台南市律師公會秘書長林仲豪說，判決書讓人看得懂很重要，使用淺白文字，讓民眾了解法官為何這麼判？案件爭點在哪？兩造說法為何？對想要了解完整訴訟過程或案件者，能夠進一步的探究文字背後的價值及脈絡。

身為法律人的他不諱言，自己也是過來人，花功夫從看不懂到看得懂，所以，白話文書寫有一定價值。舉例來說，「矧」字（讀音：沈；「況且、何況」意思），這個字別說民眾看不懂，甚至也有高院法官直言「既不會念，也不知意思！」

文言派：硬要用白話文，不見得比較精簡

法官、檢察官撰寫書類普遍充斥法律專業術語，實務上也慣用半「文言體」；法界人士認為，檢察官或法官的有個人風格，只要論理清楚、避免使用不合時宜或過於複雜難懂的文字即可，硬要用白話文，不見得比較精簡。

司法官學院近來教導學習司法官把握「一目了然、言簡意賅、力求通順、讓人易讀易懂」等原則，希望裁判書類逐步親民化、簡單化。民眾若是看不懂可到司法院裁判用語網站上查詢：http://terms.judicial.gov.tw/，目前系統一共收錄「矧」等詞彙2025個。