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台南縣前議長吳健保逃亡4年半 今押回台送入監

2019-02-06 18:41聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

吳健保因涉入中華職棒打假球還恐嚇球員，2014年被判刑總刑期5年5個月定讞後，偷渡逃往菲律賓躲藏，今天在台菲雙方聯手下將他押回台，將就詐欺罪3年2個月刑期執行，下午收容進台北看守所，年後再移監宜蘭監獄

2014年9月吳健保就該入監服刑，但卻未到案執行；今年1月16日才在菲律賓警方行動下，在呂宋島蘇比克灣山區的1棟別墅查獲他，且透過台菲兩國的合作，今天中午將他押回台灣。

吳健保因恐嚇罪獲判3年2個月，今天下午5時許送往新北地檢署複訊後，因判刑定讞即刻關押進台北看守所（宜蘭監獄台北分監）。

前台南縣議長吳健保潛逃菲律賓4年落網，被刑事局押解返台，他曾與肺結核患者同寢，抵...
前台南縣議長吳健保潛逃菲律賓4年落網，被刑事局押解返台，他曾與肺結核患者同寢，抵達國門要接受檢疫。記者李奕昕／翻攝
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恐嚇監獄吳健保
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