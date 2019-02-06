台南縣前議長吳健保逃亡4年半 今押回台送入監

2019-02-06 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



吳健保因涉入中華職棒打假球還恐嚇球員，2014年被判刑總刑期5年5個月定讞後，偷渡逃往菲律賓躲藏，今天在台菲雙方聯手下將他押回台，將就詐欺罪3年2個月刑期執行，下午收容進台北看守所，年後再移監宜蘭監獄。

2014年9月吳健保就該入監服刑，但卻未到案執行；今年1月16日才在菲律賓警方行動下，在呂宋島蘇比克灣山區的1棟別墅查獲他，且透過台菲兩國的合作，今天中午將他押回台灣。

吳健保因恐嚇罪獲判3年2個月，今天下午5時許送往新北地檢署複訊後，因判刑定讞即刻關押進台北看守所（宜蘭監獄台北分監）。