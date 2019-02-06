影／初二查獲職業賭場 賭客嘆歹過年

2019-02-06 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市警局第六分局今晨查獲轄區一間由紀男經營的職業賭場，現場43名賭客見警方上門相當錯愕，更有人抱怨「歹過年啊！」

警方當場查扣現金新83萬4000元、600元紅包25包(共計1萬5000元)、賭場對換籌碼面額共計157萬9200元等證物，警詢後將紀男等4人依賭博罪嫌、另39人依社會秩序維護法罪嫌送辦。

六分局偵查隊指出，賭場負責人紀男（37歲）異想天開以為警察也放春節年假，在西屯區東大路停車場內鐵皮屋設立職業賭場，企圖趁年節大撈一筆，並在外裝監視器過濾人員身分，以躲避警方查緝，卻不自覺由於出入分子複雜形跡可疑，早已露餡。

警方今晨0點40分直搗職業賭場，現場43名賭客見警方進入全傻眼，有人更低聲抱怨「歹過年啊！」

警方現場查扣筒子麻將1副、牌尺1支、骰子1盒、點鈔機1台、600元紅包25包(共計1萬5000元)、面額1萬元籌碼(假鈔)157張、面額1000元籌碼(假鈔)7張、面額100元籌碼(假鈔)22張、監視器1組、賭場對換籌碼面額共計157萬9200元、現金83萬4000元、記帳單4張及賭客入場時間表等證物。