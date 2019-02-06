「少一分捏十下蛋蛋」狼師逼國中小鮮肉共浴

2019-02-06 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓英文代課老師2016年起連續猥褻5名國中男學生，還規定「考試少1分捏10下蛋蛋」懲罰，握捏其中1人睪丸30次，並瞎扯打球要放得開，哄騙學生和他一起洗澡，趁機摸鳥、搓洗屁股滿足性慾；事後陳和受害人均達成調解，學生、家長紛紛表示原諒，法院判陳2年徒刑，緩刑5年。

檢方起訴指出，陳男（34歲）除了在國中當代課英文老師，還兼任排球隊教練，加上本身在中壢開設英文課後輔導班，卻藉著教師指導、監護學生之便，連續對好幾名14、15歲的男學生伸出狼爪。

檢方調查，陳自訂考試懲罰「少1分捏10下蛋蛋」，捏了男學生睪丸30下，又趁其不備偷親臉頰；前年8、9月期間，他和另名男學生在排球場、教室獨處時，藉開玩笑要抓他生殖器，學生雙手交叉放在胯下「護鳥」，仍被陳撥開硬摸。

此外，陳並以練完球沖澡名義，分別找男學生共浴，還要彼此互相搓背、抹肥皂，過程中也摸學生屁股、生殖器；全案直到前年底學生家長投訴才曝光。

審理時被害男學生證稱，英文考87分，離陳定下90分標準少了3分，就被帶到小房間說大道理，自己明確表達不願意受罰，陳指出他個性上弱點，結果就被他捏30下睪丸，雖然力道不重，但就是很羞辱的感覺，陳還說「你覺得這有什麼嗎，捏習慣就好」；陳坦承握捏，但否認有強制，法院不採信。

另1名男學生說，陳聲稱「打球要更放得開，跟他一起洗完澡後，打球狀況就會變好」，所以自己就同意，直到雙方赤裸沐浴時，陳伸手想摸他生殖器，自己閃躲後他才作罷，但還是讓他替自己搓背；法院認為，2人為師生關係，難想像何必要共浴，陳男目的明顯就是為了滿足性慾。

法院審酌，5名學生在偵訊、審理過程中，都說陳男是名好老師，很關心學生，但陳卻不思同學尊敬他為師長，反而利用他們心智、性自主尚未健全，為滿足性慾伸手猥褻。

法院考量，陳部份坦承犯行，和學生都達成和解，被害男學生還說「希望法院判輕一點，因為人都會犯錯，希望給老師一個機會」，也有家長強調「陳是真心待他們兒子，盼能再給一個機會」。