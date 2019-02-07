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韓國瑜返台：體力已燈乾油盡 酸言酸語不足取

少年法庭法官：非行少年救一個是一個

2019-02-07 23:34聯合晚報 記者賴佩璇／台北報導

桃園少年之家的大孩子組成大改樂團，2016年發行同名專輯，有「公益五月天」稱號。...
桃園少年之家的大孩子組成大改樂團，2016年發行同名專輯，有「公益五月天」稱號。 報系資料照
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社工圈有一個著名的故事，有一位老人每天都會去海邊撿拾被浪沖刷上岸的海星，再將海星丟回大海，以免遭曬死；年輕人在一旁看了，笑說沿岸綿延，怎撿得完？老人只回答「能救一個是一個。」少年法庭的法官如同故事中的老人，縱使花費心力，重回海洋的海星也可能再度上岸，仍然堅持不懈。

長期關心非行少年的台南地院少年法庭庭長謝瑞龍，曾於2014年出版的「找回孩子失落的幸福」一書，收錄27位曾審理過犯錯少年的故事，從個案家庭背景以及所面臨的艱辛處境，探討法院該如何依據個案狀況，適時加以輔助，最後讓他們步入正軌，也讓社會大眾瞭解少年司法處遇過程。

接觸過非行少年的司法人員歸納少年觸法與虞犯的成因，幾乎都是來自破碎家庭、父母疏於管教、同儕不良影響，才會出現曠課、逃家、犯罪等偏差行為。

謝瑞龍處理過智能不足三兄弟的案子，三人因偷竊機車遭移送少年法庭，少年調查官查出父親剛逝世、母親是身心障礙者，法院決定三人的保護處分各為「司法安置、社政安置、回家」。

因三兄弟各處於高中、國中、國小階段，法官裁定么子回家讓母親照顧，其他兩兄弟先安置少觀所，並和少年調查官商討，決定讓年紀稍長的次子返校就讀，並為兩人找尋合適的安置機構。

少年調查官聯繫地方社政機構，卻碰了軟釘子，不願收容罹患輕度智能障礙的孩子，和法官親自拜訪多間機構，歷經5個月都未能成功。

謝瑞龍憂心孩子的未來，邀縣市社會局、教育局、家扶、學校、安置機構人員召開個案研討會，他在會中不禁掉了淚，感動與會單位人員。最後達成共識，一個白天在特殊學校上課，假日透過家扶安置寄養家庭，另一個則進入一間未接受過法院孩子的安置機構。三人最後都有不錯的發展。

解藥在家庭…先修復父母 小孩才會好

記者賴佩璇／台北報導

「如果不在學校的孩子，誰能幫忙？」台北地院少年法庭法官蔡坤湖指出，談及改善非行少年問題，解藥在「家庭」，但要把孩子留在家裡，必須先「修復父母」。

蔡坤湖說，兒童及少年福利與權益保障法中有一個觀念，「兒童的家庭權」，每位小孩都應該在愛、關懷、被了解的家庭中成長，人格才能充分和諧發展。來法院的小孩，犯行較嚴重的，十之八九沒有健全家庭。

「沒有人能選擇自己的父母」，他說，非行少年家庭多半有問題，父母會家暴、離去、忽視他們，小孩無法改變家庭，只好請政府介入。國家有義務協助小孩，使他家庭較健全。

小孩子要留在家裡，首先要改善父母教養觀念，但需要很有經驗的社工與諮商師，還要付出很大的心力做計畫，不僅爸媽觀念要再教育，若有經濟問題，也必須一併處理。

他舉例說，面對父親也使用毒品的吸毒少年，社會局應回頭看他家庭狀況，改變他的家庭，父母就業問題轉介給勞工局，毒品問題轉介給衛生局。需要很多人介入，把這個家變好，否則小孩長大會跟父母一樣。

學校失靈了…提前預防 不用拖到進法院

記者賴佩璇／台北報導

「少事法的目的在於協助每個少年健全成長。」台北地院少年法庭法官蔡坤湖坦言，政府因應少子化，成立少子化專案辦公室，就少年法官的觀點，生得少是一回事，問題是這些小孩子可否健全長大、並擁有完整人格，而不是「壞掉的」，但台灣並沒有一個「少年犯罪對策辦公室」。

蔡坤湖指出，台灣每年大概有1萬個少年會有犯罪問題。依據美國統計資料，孩子如果在兒童及少年階段處於法院系統，歷經輔育院、監獄，一輩子花費政府約400萬元美金，成本相當高，更別說他們值得「更好的人生」。

他也觀察，家庭不健全的孩子，容易在國小高年級開始顯露出「問題學生」模樣，大概從國二最嚴重，開始會和老師對嗆。

針對發展遲緩的兒童，公衛系統已經開始有能力進行「早期治療」，但學校對於犯罪輔導這一塊，恐怕還有很大努力空間。

蔡坤湖認為，早期發現狀況，提前處理，就不用拖到15歲砍人、吸毒、偷機車，才進到法院，但對問題行為嚴重孩子，教育輔導系統卻不彰。

想重回社會…他們需要更多友善僱主

記者賴佩璇／台北報導

少年收容機構問題不斷，人員不足、陸續關門，能否提供非行少年們適合的教育、職訓，讓少年回歸社會，成當前社會安全網的一大挑戰。

基督教更生團契桃園市私立少年之家於2010年成立「大改樂團」，成員學習樂器，到監獄、校園巡演，傳遞正面能量，巡演逾上百場。2016年發行首張專輯，也接商演和燈光音響服務，開始自立自足。

院長張進益曾有一段數度進出監所的「下流青春」。他藉由信仰力量和家人支持，成功在27歲戒毒。身為過來人的他，用更大的包容心對待這群與眾不同的青少年。

更生少年關懷協會平均每年輔導上千位非行少年，為協助與就業接軌，2016年11月於台北市松江路巷弄開設「未來咖啡」，成為少年出所後與社會重新連結的緩衝地帶，店貓取名「未來」、「夢想」，陪同少年成長。

協會主任社工陳彥君認為，政府做得不夠多，不能僅由民間慈善機構施力，應試著提供企業誘因（減稅等），主動商談、爭取「友善僱主」像家樂福、超商等大型連鎖機構，讓他們開設專供非行少年的工作名額。

寄養家庭偷竊社工
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