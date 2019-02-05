躲賭債離家14年如今中風臥床 妻提離婚獲准

2019-02-05 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



吳姓男子和妻子結婚超過20年，但他婚後賭博欠下龐大債務，又為躲債鮮少在家，已音訊全無14年，害妻子常被討債，心生恐懼；他現今中風臥病在床，被安置在護理之家，經社工通知，妻子才得知他現況，但妻子對他已無感情，向法院訴請離婚獲准，可上訴。

妻子主張，兩人結婚24年，子女也都已成年，丈夫好賭成性也不顧家計，多次向她要錢。丈夫為躲債常不在家，而債主時常上門向她和子女討債，造成全家人恐懼不安，而丈夫自2005年來音訊全無，她為了家中安全曾幫丈夫清償部分債務，至今因丈夫中風被安置在護理之家，社會局通知之下，她才知道丈夫現況。

妻子認為，丈夫過往拋妻棄子，完全不負責任，她替丈夫還債感到十分憤怒，雙方已經久無聯絡，也沒有感情，要求離婚。

吳男因為中風，僅可點頭或搖頭，講話也難以辨識內容，沒有自理生活的能力，僅能臥床插管，已無訴訟能力，法院替他選任律師代理訴訟，而律師探訪後，吳男承認離家多年，但其餘內容無法表達，請法官斟酌。