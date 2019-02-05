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上海工人一封信 一度讓中國13年不放春節假

過年出遊ETC、停車費繳了沒？ 欠費車會被拖吊是真的

2019-02-05 14:35聯合報 記者林孟潔╱即時報導

農曆春節有9天假期，不少民眾返鄉、國內旅遊選擇開車南北往返，行經高速公路所產生的通行費，常有民眾忘記繳錢；遠通電收年前曾建議民眾開通自動儲值etag，而行政執行署也提醒，民眾開車往返記得繳通行費，以免欠費遭查封拖吊車輛。

行政執行署指出，近年受理欠費金額低於1萬元以下的案件激增，經統計這些案件中，有超過76%是因民眾車輛的欠款，包括積欠使用牌照稅、汽車燃料使用費、交通違規罰鍰、高速公路通行費、停車費等，金額十分可觀。以新北分署為例，2017、2018年度進行4次車輛欠費執行專案，期間總共徵得746萬餘元，並拖吊31輛汽車、2輛挖土機。

行政執行署去年開始實施「交通正義專案」，針對欠繳稅費、交通違規罰鍰、ETC、停車費的民眾，若經通知仍未主動繳納欠款，各地執行分署會同移送機關查封拖吊車輛，要喚醒駕駛人遵守交通規則的法意識，降低因車輛違規造成事故的風險，落實交通正義。

行政執行署表示，若有民眾欠費或積欠稅款，各地執行分署現已運用科技，透過車載式車牌辨識系統主動出擊查找、查封拖吊車輛，或和地方政府合作，即時通報車輛停放位置，立刻前往查封拖吊，呼籲民眾主動繳費，不要一時疏忽了，導致愛車被查扣。

國道示意圖。本報資料照片
國道示意圖。本報資料照片
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高速公路交通違規新北
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