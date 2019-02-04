墾丁飯店春節公然聚賭？ 警方：只能換獎品無涉賭博罪

2019-02-04 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



春節連假啟動，屏東墾丁各度假飯店在精美年菜和親子活動外，今天起也不免俗地推出讓房客解賭癮的趣味博弈遊戲，賭法從中式彈珠台到西洋的撲克牌21點、骰子點數大小、百家樂，應有盡有，有家飯店還複製國際賭場設施，因供兌換獎品有價值5000元的住宿券，有人質疑飯店在春節變身合法賭場；恆春警方說，贏得的籌碼不能兌換現金，無觸法之虞。

到墾丁度假的張姓男子說，入住時飯店發給每名房客相當於150元的1500點籌碼，房客如果玩得不過癮，可以用現金購買，雖然遊戲規則明定贏的籌碼不能兌換現金，只能換獎品或抵用館內活動消費，但供兌換獎品有價值5000元的住宿券，讓同行友人「撩下去」，不斷加買籌碼賭下去，最後輸了5000元後放棄，輸掉的賭金被館方贏走，與賭場有何差別？

恆春警方說，賭博在台灣未合法化，刑法有賭博罪章，離島建設條例有可設置賭場合法賭博「博弈條款」，但澎湖和金門舉辦博奕公投均未過；墾丁各度假飯店過年期間推出的趣味博奕遊戲， 房客贏得的籌碼只能兌換獎品，有家飯店推出的最大獎是價值5000元的住宿券，但就是獎品，這只是過年期間應景推出供房客娛樂的趣味遊戲，也沒有「抽頭」，無觸法之虞。