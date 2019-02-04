嗆「白目、釘在牆壁上」 消防小隊長判刑又賠錢

2019-02-04 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市消防局程姓小隊長不滿同隊劉姓替代役男的排假方式，在值班台罵劉姓役男「白目」，嗆聲「釘在牆壁你才會怕」，過程被劉側錄；劉退伍後馬上提告，新北地院依恐嚇罪將程判處拘役15日，得易科罰金。程上訴聲稱僅是口頭禪，遭法院駁回，全案確定，日前法院再判程須賠償劉1萬2千元。

判決指出，新北市消防局41歲程姓小隊長不滿劉姓替代役男排假時多次跟著連續假日，因而可以連休好幾天，認為已影響其他役男跟隊員權益；2017年5月初晚間8時許，竟在分隊值班台辱罵劉姓役男「白目」、「衝啥洨」、「媽的」、「靠北、「你白痴」等語。

程見劉姓役男當時似乎要回嘴，氣得再罵：「你舌頭還在弄來弄去，要不要拿個釘子把它釘起來」、「你真是要給釘在牆壁你才會怕」，過程劉全程側錄28分鐘，等到2017年11月退伍，立刻提告。

法院審理時，程辯稱「白目」、「衝啥洨」等語都是疑問句或是質問語氣，並非辱罵，而且只是他的口頭禪，否認有犯意；他身為役男管理者身分，要整頓役男生活秩序及服務態度，當時只不過是氣話，且劉一點也不害怕，僅係出於存心涉陷，達成要脅取財目的。

不過法官根據錄影勘驗筆錄，綜觀前後文語句，認定程明顯都是在屬於公共區域的值班台辱罵劉姓役男，且相關言詞足使接受訊息的人擔心受害、心生畏懼。劉則證稱，當時他因為舌頭卡到牙套，才會在那邊轉，但程卻嗆聲拿釘子釘他的舌頭。

法官認為，程的行為觸犯公然侮辱、恐嚇，應從重依恐嚇罪判刑，考量他在偵查階段調解時表示願以2萬4千元賠償，但被拒絕，才未達成和解，判處拘役15日。

民事部分，劉姓役男在新北地院三重簡易庭提訟求償10萬元，程辯稱劉在他行使監督管理權時故意激怒他，造成他一時失控，還曾提出求償25萬元、13萬元，已有藉訴訟來獲取不當利益的意圖。