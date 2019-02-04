親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
酒駕害命擬修法
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

死刑能震懾酒駕？ 李茂生：大概只有鞭刑發揮威嚇作用

半仙相命改運6.6萬 民間信仰非詐術判無罪

2019-02-04 14:27聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

施姓半仙在北市承德路擺相命攤位，去年間攔下陳姓女子佯稱可以幫改運、化解人際摩擦、討債；陳女支付11萬1000元後，運勢並沒有好轉，質問又遭掛電話，因而控告詐欺罪。士林地院認為，相命、改運行為本質是民間信仰一環，是否為詐術存有合理懷疑，判施無罪，可上訴。

年約60歲的施姓半仙去年5月5日在承德路攔下陳女，向她說：「妳很可憐，算命只要300元」，還能幫她「化解」與老闆女兒之間的心結，要求寫下生辰八字、公司名，並支付6萬6000元，施以「大順香」祈福。

陳女一周後二度上門，希望能幫忙討回借出去的錢，但因手邊現金不夠，去附近提領3萬元，2周後又再支付1萬5000元。經過多日，與老闆女兒的關係並未改善，借出去的錢也沒能討回。

施姓半仙挨告後辯稱，沒向陳女說借別人的錢可以拿回來，只說再做1個6萬6000元，借人家的錢就不會再損失；且沒有掛陳女電話，是因為當時收訊不好而斷線。

法院指出，陳女多次去找施算命，並說與老闆女兒有摩擦，寫下老闆女兒的名字、地址，至於施是否用「大順香」拜拜，檢方無法證明沒有，因此難逕認施未具體實行用「大順香」替陳女改運的承諾。

況且，國人在無法掌握現實狀況或無法抉擇，對未來產生不確定、不滿足及不安全感時，多喜歡藉助相命、算命、卜卦等方式預知未來吉凶，進而趨吉避凶，而相命術士以看體相，根據個人面貌、五官好壞及氣色，以統計學大數法則分析、歸納而探知其人內在性格及善惡喜好，並占卜財運、官司、姻緣、事業榮枯。

法院認為，施為陳女相命、改運的行為本質無非為民間信仰活動之一環，難以逕認是他以施詐之詐術。也就是說，施用改運為由向陳女收取費用，是否即為詐術施行，顯存有合理懷疑。

民間信仰運勢詐欺
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

「我一定是頭腦有洞才唸法律系」 非典型法律人再出書

2019-02-04 10:37

律師高考扣除選試科目不及格 他提告稱規則違憲

2019-02-04 10:27

調度司法警察條例該廢？／法務部：可修法避免事事找警

2019-02-04 00:16

調度司法警察條例該廢？／警界嘆：績效制度才是緊箍咒

2019-02-04 00:16

調度司法警察條例該不該廢？內政部槓上法務部

2019-02-04 00:16

司機撞斷人手被控肇逃 法官判無罪：他不知發生車禍

2019-02-03 14:54

年前惡火奪命！ 裱褙廠老闆燒成焦屍無人知

2019-02-03 14:50

三重KTV酒客街頭爭吵推擠員警 快打警力逮捕4人

2019-02-03 11:16

男子紅包裝千元偽鈔 搶走32萬元刮刮樂

2019-02-03 10:00

抱怨過年回夫家祭祖？ 他不爽賞老婆巴掌下場慘了

2019-02-03 09:48

富哥哥擁2億財產 向窮弟妹討嘸扶養費

2019-02-02 19:33

送雞毛撢子算不算賄選？彰化賄選案引熱議一審無罪

2019-02-02 19:11

換老闆被降薪 辛酸工人如何不花錢要到「紅包」

2019-02-02 17:24

趁夫中風想離婚 法官：應同甘共苦、不准

2019-02-02 15:31

接到一通推銷借款電話把到妹 情侶合營簽賭站雙落網

2019-02-02 11:55

隱瞞身世30多年 媽媽保住私生子千萬繼承權

2019-02-02 11:06

15歲清寒孝子離家分擔家計失聯 警協尋助一家團圓

2019-02-02 03:51

鈕承澤被起訴／被害人開第一槍 檢想起「讓子彈飛」

2019-02-02 00:28

有反抗鐵證 鈕承澤涉性侵遭起訴

2019-02-02 00:28

選舉史首次…驗票翻盤 但對手過世

2019-02-02 00:03

涉賄百萬交保 桃市議員補宣誓

2019-02-01 23:57

男子謊稱年薪5百萬元 女師交往1個月被騙2百多萬元

2019-02-01 20:27

警察來了！屏警抄賭場 賭客翻牆濺血

2019-02-01 18:57

惡鄰擾民！上次倒餿水沒事 這次噴不明異體GG了

2019-02-01 18:56

一季1萬8線民費亂報帳 海巡專員法辦判緩刑

2019-02-01 18:51

造謠陳英鈐辭中選會主委轉台彩董座 法官判免罰

2019-02-01 18:01

年前試手氣！23人開賭「十二面」全栽了

2019-02-01 17:53

最有禮貌的酒駕男 警開單告發後幫他找生意

2019-02-01 17:47

舉重女將林子琦遭禁賽8年 行政法院無審判權

2019-02-01 17:04

經營權之爭 大同公司派狀告市場派妨害信用

2019-02-01 17:01

剛偷機車用雙腳滑移推回家 巡警起疑查獲6輛贓車

2019-02-01 16:47

警員沉迷賭博輸光30萬 竟賣民眾個資還債

2019-02-01 15:14

鈕承澤性侵案起訴 檢：鈕試圖用「認知不同」卸責

2019-02-01 13:38

貨車司機酒駕辯吃檳榔 法官傳檳榔業者問製程

2019-02-01 13:09

他驗票逆轉勝卻無法當選 連法官都說「你真正有衰」

2019-02-01 12:33

績效就是正義？警察執法出了什麼問題？

2019-02-01 11:57

被害人勇敢踢爆鈕承澤 檢辦案想起《讓子彈飛》

2019-02-01 11:33

涉強盜案被押10月僅判8月 他獲補償17萬5千元

2019-02-01 11:29

大陸買房沒過戶會被沒收？李全教聲請解除境管被駁確定

2019-02-01 11:11
看更多

熱門文章

可怕！新豐鄉水溝蓋氣爆 馬路遭炸裂

2019-02-04 01:25

去年刮中百萬1天輸光 今搶來彩券刮中12餘萬沒命花

2019-02-03 19:42

酒駕加重刑責？ 孫大千：希望不是三分鐘熱度的作秀

2019-02-04 08:16

零容忍！中壢見義勇為路人 報警攔酒駕車

2019-02-03 19:53

「司法無用！」未婚妻被酒駕撞死 對方擺爛：要錢沒有要命一條

2019-02-03 15:23

現金藏枕頭被當垃圾丟掉 清潔隊搜垃圾堆找回5萬3千元

2019-02-03 20:14

台南新營疑熱水器一氧外碳中毒 深夜一家4口送醫

2019-02-03 23:04

火燒山持續延燒 雪山主東峰線暫停入園

2019-02-04 08:36

影／大里兩死車禍各界矚目 台中市警局封路大執法

2019-02-03 18:19

男去年刮中百萬彩金 1年後搶32萬刮刮樂今落網

2019-02-03 18:06

失業男呆站水池旁許久 熱血警關懷捐贈物資度年關

2019-02-03 15:04

蘇揆重話「酒駕致死等同故意殺人」 法部急修法

2019-02-04 00:00

酒駕害2命！受害者：借車釀酒駕更可惡 擬向車主求償

2019-02-03 19:56

罕見判決… 九度酒駕 法官釜底抽薪沒收車輛

2019-02-04 00:27

野狗列陣他獻腿救犬 笑翻臉友

2019-02-03 23:29

死刑能震懾酒駕？ 李茂生：大概只有鞭刑發揮威嚇作用

2019-02-04 11:44

酒駕2死前6小時才路檢 警：不守法24小時攔檢也無用

2019-02-03 19:55

年前2親友驟逝 她悲慟投水…

2019-02-03 23:59

拒酒測掰車是別人開的 法官調影帶拆穿謊言駁訴願

2019-02-03 21:45

警幫失智獨居老翁找家人 18年來終於和手足吃團圓飯

2019-02-04 09:34

山老鼠小年夜入山 警方除夕逮人

2019-02-04 12:48

酒駕0.14先勸導 19分鐘後再被測出0.15開罰…法院撤罰單

2019-02-03 16:55

罹癌投資失利離家成無名屍 警助男子落葉歸根返鄉

2019-02-03 19:43

顧講電話將16萬元遺留計程車上 他怕老婆罵求助警

2019-02-03 15:36

「我一定是頭腦有洞才唸法律系」 非典型法律人再出書

2019-02-04 10:37

影片曝光驚險瞬間！ 騎士剛騎過 竹縣人孔蓋突氣爆

2019-02-04 12:14

影／侯友宜視察警方酒駕勤務 支持朝故意殺人修法

2019-02-03 22:39

桃園停車場24機車起火變廢鐵 春節除夕車主險昏倒

2019-02-04 12:17

大里酒駕釀兩死惹民怨 台中檢察長：從嚴從速偵辦

2019-02-03 16:20

調度司法警察條例該不該廢？內政部槓上法務部

2019-02-04 00:16

新竹新豐鄉道路水溝氣爆 炸出4平方公尺坑洞

2019-02-04 06:59

年關難過！ 中年男子車內燒炭 死亡超過一周

2019-02-04 13:15

律師高考扣除選試科目不及格 他提告稱規則違憲

2019-02-04 10:27

去年刮中百萬 今年淪搶彩券

2019-02-03 23:59

連假深夜急發文 法部撻伐酒駕「接地氣」

2019-02-04 00:07

網路簽賭集團盜正妹圖攬客 簽注金超過2億

2019-02-03 15:04

婦買完菜想回家卻卡在這一關 路過警一秒解決

2019-02-04 11:41

酒駕奪命 行政院：傾向支持加重刑責

2019-02-03 18:35

「小燈泡」案例… 判死嚇阻酒駕 警：司法實務難行

2019-02-04 00:13

直言集／重懲酒駕累犯 期待司法更有擔當

2019-02-04 00:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top