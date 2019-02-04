半仙相命改運6.6萬 民間信仰非詐術判無罪

2019-02-04 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



施姓半仙在北市承德路擺相命攤位，去年間攔下陳姓女子佯稱可以幫改運、化解人際摩擦、討債；陳女支付11萬1000元後，運勢並沒有好轉，質問又遭掛電話，因而控告詐欺罪。士林地院認為，相命、改運行為本質是民間信仰一環，是否為詐術存有合理懷疑，判施無罪，可上訴。

年約60歲的施姓半仙去年5月5日在承德路攔下陳女，向她說：「妳很可憐，算命只要300元」，還能幫她「化解」與老闆女兒之間的心結，要求寫下生辰八字、公司名，並支付6萬6000元，施以「大順香」祈福。

陳女一周後二度上門，希望能幫忙討回借出去的錢，但因手邊現金不夠，去附近提領3萬元，2周後又再支付1萬5000元。經過多日，與老闆女兒的關係並未改善，借出去的錢也沒能討回。

施姓半仙挨告後辯稱，沒向陳女說借別人的錢可以拿回來，只說再做1個6萬6000元，借人家的錢就不會再損失；且沒有掛陳女電話，是因為當時收訊不好而斷線。

法院指出，陳女多次去找施算命，並說與老闆女兒有摩擦，寫下老闆女兒的名字、地址，至於施是否用「大順香」拜拜，檢方無法證明沒有，因此難逕認施未具體實行用「大順香」替陳女改運的承諾。

況且，國人在無法掌握現實狀況或無法抉擇，對未來產生不確定、不滿足及不安全感時，多喜歡藉助相命、算命、卜卦等方式預知未來吉凶，進而趨吉避凶，而相命術士以看體相，根據個人面貌、五官好壞及氣色，以統計學大數法則分析、歸納而探知其人內在性格及善惡喜好，並占卜財運、官司、姻緣、事業榮枯。

法院認為，施為陳女相命、改運的行為本質無非為民間信仰活動之一環，難以逕認是他以施詐之詐術。也就是說，施用改運為由向陳女收取費用，是否即為詐術施行，顯存有合理懷疑。