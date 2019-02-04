影片曝光驚險瞬間！ 騎士剛騎過 竹縣人孔蓋突氣爆

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2019-02-04 12:14聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹縣新豐鄉新興路與康樂路交叉路口，今天凌晨傳出氣爆事件，炸出1個約3公尺x3.5公尺，平均深度約20公分的坑洞，警消獲報趕抵立即封鎖現場，發現距離氣爆地點約500公尺外的水溝瓦斯管外洩，瓦斯公司緊急截斷瓦斯維修。警消指出，相關單位漏夜清查有無其他外漏，並釐清氣爆原因。

適逢除夕，縣長楊文科接獲消息後於今日上午9點30分會同縣府工務處、警察局、消防局長及新豐鄉公所、公路總局新竹工務段、新竹瓦斯公司等單位辦理會勘，了解爆炸原因及修復進度。

楊文科說，經儀器測量現場仍有可燃氣體（沼氣）、硫化氫的殘留，經研判可能為零星火花引起爆炸，爆炸範圍為3公尺x3.5公尺，平均深度約20公分。

楊文科考量農曆年節台一線車流量大，且台一線為國道一號的替代道路，顧及交通疏運的重要性、時效性，他責成工務處協助新豐鄉公所儘速辦理回填修復，縣府工務處隨即調派怪手及各式機具，預計於今日下午2時前完成回填作業。

新竹瓦斯公司也將持續監測瓦斯是否有外洩，必要時將切斷瓦斯供應或為其他緊急處置，農曆春節後各有關單位也將仔細辦理道路及管線之檢修。

今晚就是除夕夜，楊文科也特別感謝堅守崗位的同仁，確保交通運作順暢，縣府消防局長孫福佑、警察局長張榮興、工務處長羅昌傑、議長張鎮榮服務團隊、縣議員吳傳地、何智達、新豐鄉長許秋澤及公路總局新竹工務段長巫清煒、村長江兆龍等也都到場關心現場處理狀況，期許交通順暢，民眾平安回家過好年。

警消人員會勘，了解爆炸原因及修復進度。記者郭宣彣／攝影
警消人員會勘，了解爆炸原因及修復進度。記者郭宣彣／攝影
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新竹縣新豐鄉新興路與康樂路交叉路口，今天凌晨傳出氣爆事件，炸出一個約3公尺x3....
新竹縣新豐鄉新興路與康樂路交叉路口，今天凌晨傳出氣爆事件，炸出一個約3公尺x3.5公尺，平均深度約20公分的坑洞。記者郭宣彣／攝影
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縣長楊文科接獲消息後於今日上午9點30分許會同縣府工務處、警察局、消防局長及新豐...
縣長楊文科接獲消息後於今日上午9點30分許會同縣府工務處、警察局、消防局長及新豐鄉公所、公路總局新竹工務段、新竹瓦斯公司等單位辦理會勘，了解爆炸原因及修復進度。記者郭宣彣／攝影
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新竹楊文科氣爆
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