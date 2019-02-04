死刑能震懾酒駕？ 李茂生：大概只有鞭刑發揮威嚇作用

2019-02-04 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



台中酒駕累犯害命引起社會關注，行政院長蘇貞昌主張嚴懲，並表示「酒駕致人於死，等同故意殺人」，法務部呼應蘇揆說法表示，研擬朝「故意殺人」方向修法，對此，台大法律系教授李茂生在臉書表示，操弄未必故意，不顧著手定義，恣意擴張未遂範疇等，雖然在在挑釁學說理論，但是在台灣，還有什麼是不可能的？

他表示，想以死刑震懾酒駕者一事，在刑事政策上實在是說不通啊。就像是整部刑法唯一死刑一樣，只能說說而已。要真能發揮威嚇作用的，「我想大概只有鞭刑而已」。

李茂生表示，乾脆將鞭刑訂為從刑，可併科或專科。如此一來，公然侮辱、毀謗、通姦，149與150都可以鞭刑，特別在虐死小狗或小孩時，圍在地檢署門前的人都可以鞭刑。

他說，當然對於選舉時亂開支票，當選後不予以實現的人，也應該立法將之視同詐欺罪，立即予以鞭刑才對。鞭刑的作用這麼大，怎可以讓這種刑罰僅適用在酒駕上，當然應該讓其發揮最大的功能。政府也應該考慮一下在國家考試的項目下，特設鞭刑官的考科。考試項目就訂成腕力測試等。醫學院也可以成立特別科系，讓未來的醫師們可以選擇是否要當鞭刑後創傷復原專科醫師。