「我一定是頭腦有洞才唸法律系」 非典型法律人再出書

2019-02-04 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



這些年法律普及粉絲團如雨後春筍般紛紛冒出頭，「法律唸成這樣，我一定是頭腦有洞」在網路上小有名氣，他不是一瞬間爆紅，穩扎穩打地繪圖陸續累積粉絲，除了讓國考生一解苦悶，也讓民眾更接近法律。去年推出《民法唸成這樣，我一定是頭腦有洞》介紹民法專有名詞概念，今年推出第二本作品《我一定是頭腦有洞，才唸法律系》。

作者小益（王沁）用簡單句子來敘述法律概念，讓非本科系讀者也能夠理解「笑梗」。除了嚴肅的法律用語，也有日常生活趣事。例如，還沒唸法律系之前，看新聞報導很無感，唸了之後「國昌老師」上身，戰爆你全家。

小益不是典型法律人，原本是唸珠寶設計，大學先唸德文，在去德國交換時，突然對法律燃起興趣，回台後轉系。讀法律苦悶又高壓，於是他開始重拾畫筆，用搞笑的筆法記下求學心酸血淚。

「設計、外文、法律三種學科，分別給我不同養分。設計給了我創造力，外文給了我國際視野，而法律給了我思考的層次與邏輯。」

他表示，設計是因為從小就對畫畫有興趣，但後來天份不夠而在升學時選擇讀外文系。後來想多學一點專業，就讀讀看民法、刑法，一讀就上癮，發現真的很有趣，就一直讀下去了。這一路上我自覺很幸運，我也從沒有放棄自己。

雖然經歷這麼多階段，也撞牆了很多次，但我每個階段都沒有後悔，正是這些過程才造就了今天的自己。因此也希望能以自己的經歷鼓勵一些讀者，不要覺自己辦不到就不給自己一個嘗試的機會。

轉去唸一個外界看起來很難搞的法律系，自己的轉變？他說，唸了法律之後比較敏感，會知道什麼是對的，會知道「應然面」與「實然面」，有時候當發現事情不是應然面那樣時，就會覺得好像怪怪的，想去糾正，會很自然想要去翻譯成法律用語。「大家都在講監護權，實際上法律規定的是親權。」

唸法律之前，對正義的想像很單純，滿腔熱血覺得正義是要制裁所有的壞人。唸了法律之後，覺得正義是主觀的，根本不存在一個客觀的標準。即便如此，正義的核心價值，還是在「公平」，讓每個人都能盡可能地得其所應當得。不過，尚未實踐正義，眼前首要面臨的是國考難關，考上國考後，也只是人生成就達成一小步，堪稱挑戰關卡的冰山一角。

小益大一的時候曾經出過一場輕微車禍，這是他人生首度遇見較大的法律爭議，案發當時心想：「我被撞了，警察要幫我跟對方討賠償金。」殊不知，警察冷靜地幫他作完筆錄就閃人，他才驚覺民事求償要自己去爭取。台灣很多人都刑民不分，必須學習知道怎樣的情況才能用刑事處罰，單純民事案件無法讓人坐牢。

虐童案屢屢引群情激憤，甚至有人要求修法唯一死刑。談及「萬用的死刑」，小益坦言可以理解為什麼民眾要私刑，「因為在他們眼前，司法成效不彰，警察努力抓人，法官放人（不收押）。」不過，這問題無解，每個時代應該都會出現這種情況，因為司法無法取悅任何人，本質就是零和賽局。

現在的他通過國考，對於擔任律師的想像是：「能幫助一個人完成他想達到的目標，或是幫助他解決一件事情，然後他會因為我，對人生開始有了希望。」曾經處理過非訟案件的他，不喜歡冰冷冷地坐在辦公室打文件，自己好像變成機器人，也因此更清楚肯定走訴訟才是他要的路線。