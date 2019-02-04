律師高考扣除選試科目不及格 他提告稱規則違憲

2019-02-04 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



一名彭姓男子參加2017年度律師高考二試，他扣除選試科目得分後為415分，未達合格標準418分，導致不及格。他不服提救濟，主張考試規則違反《憲法》平等權、工作權保障。台北高等行政法院認為及格規定，是為鑑別考生是否具有取得律師執業資格的合理手段，判他敗訴，可上訴。

當時的律師考試規則，分成一試和二試，一試為選擇題，成績前33%者可考二試；二試為申論題，除刑法、民法、憲法、公司法等，還有選試科目智慧財產法、勞動社會法、財稅法、海商法與海洋法四選一。

判決指出，彭姓男子二試選試《勞動社會法》，總成績490分，雖達該選科及格標準486分，但依當時的《專門職業及技術人員高等考試律師考試規則》第19條第3項但書後段規定，扣除選試科目以外其他各科目總分，未達全程到考人數50%成績標準，均不及格。彭扣除選試分數後，合計成績為415分，未達418分，因此不及格。

彭不服提告，主張考試規則修正增加「選試科目」，是呼應社會各界對於甄拔法律多元人才，實具有重大意義；另基於法治國現代化、社會多元發展、專業分工、全球化國際競爭趨勢，各界對於律師服務專業項目需求日益提升，發展不同特定領域專業職能，也成為強化競爭力重要法則。

他認為，規則第19條第3項但書的設計，將使考生選擇花較少心力研讀選考科目，蓋選考科目縱然頗低，只要仍高於0分，總分達合格標準即可；反之，若於選試科目花費較多心力，則將排擠其他共同科目，恐有無法合格之虞，此種制度設計實與修法目的背道而馳，並違反《憲法》平等權、工作權保障、法律保留原則。

考選部辯稱，考試規則的作成均依循《典試法》、《專門職業及技術人員考試法》及由其授權訂定的考試規則相關規定，並無任何違法。彭主張違憲部分，衡酌釋字第404、412、485、510及547號相關解釋意旨及《專門職業及技術人員考試法》規定，為無理由。

法院認為，律師考試採取選試科目與其他科目及格方式，是考試院依《專技人員考試法》規定授權所訂定，且依相關規定本可視等級或類科不同，擇一採行或併用不同及格方式，及以各類科全程到考人數一定比例為及格，並為成績特別設限，未逾越《專技人員考試法》法律授權範圍，無牴觸法律保留原則，也無違反工作權保障。

對於彭主張其他科目及格限制會「架空」選考目的。法院指出，選試占分比重僅占100分，其他基礎法律科目、國文占900分。甄拔具備選試科目專長優秀法律人才與維持整體專業水準，二者目的並非衝突，均為重要，否則律師執業範圍並未限制，僅採取及格證書註記選試科別制度下，有律師資格者可執行全部領域法律事務，且各法律領域均會互相牽涉、息息相關，難以獨立切割，倘涉及執業基本專業水準的一般基礎科目考試未達整體專業水準，僅單一選試科目達到專業水準，難認有足夠執行法律事務專業能力。

法院指出，考試院依《專技人員考試法》授權，基於專業判斷依法定程序訂定考試規則，其規定律師考試及格方式，是為鑑別應考人是否具有取得律師執業資格的合理手段，並無違憲。